欧盟-东盟外长会 博雷利：早该与东盟结为战略伙伴关系

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）8月6日在出席欧盟-东盟国家外长会时表示，双方于去年12月正式上升为战略伙伴关系，而这实在是早该做的事情。他说，“与东盟的任何其他伙伴相比，欧盟更了解区域一体化的战略利益，以及将区域共同体的愿景变成实际的现实是多么具有挑战性。”

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据欧盟对外行动署介绍，博雷利当天与新加坡外交部长维文（Vivian Balakrishnan）共同主持了欧盟-东盟国家外长会。会上，博雷利在讲话中回顾了双方战略伙伴关系的进展，并就如何进一步加强贸易、安全、气候变化和应对新冠疫情方面的合作发表了意见。博雷利在发表开场白中谈到，“当我去年12月与你们会面时，我们将欧盟和东盟之间的关系提升到战略伙伴关系的水平。”他说，“这一决定早该作出。这是对我们关系的力量和潜力的认可，我非常高兴这一点已经发生。”

博雷利说，“比起东盟的任何其他伙伴，欧盟更了解区域一体化的战略利益，以及将区域共同体的愿景变成实际的现实是多么具有挑战性。一件事是理论，另一件事是实际执行。”他续指，“我们已经很好地利用了中间的时间，通过明显地深化我们的接触和合作来执行这一决定。”他谈到曾于今年6月对东盟秘书处所在地印尼雅加达的访问，及与东盟部分成员国外长在上一次二十国集团峰会期间的会面。

博雷利说，“我与你们分享的这些时刻，它们加强了我个人的信念，即东盟应该是欧盟在该地区合作的核心焦点。而这一信念在我们正在制定的《欧盟印太合作战略》中得到了重申。” 4月19日，欧盟外长理事会发布《欧盟印太合作战略》报告，此前其成员国法德荷已相继推出了各自的印太战略文件。据欧盟对外行动署介绍，博雷利在讲话中还对缅甸局势表示关切，并欢迎东盟缅甸事务特使的任命。他感谢即将离任的东盟与欧盟协调员新加坡外长，并欢迎新的协调员菲律宾外长洛钦（Teodoro Locsin, Jr.）准备就职。

博雷利对双方刚刚结束的《全面航空运输协定》谈判表示欢迎，并强调，该协定将有助于增进东盟和欧盟37个成员国人民的沟通交流。此外，欧盟已通过“新冠疫苗获取机制” （COVAX）向中低收入国家援助30多亿欧元，并将继续向东南亚国家供应疫苗。另在第28届东盟地区论坛（ARF）外长会上，该论坛的27个成员国聚集一堂，回顾过去一年的安全合作，并分享他们对区域和国际安全的关注。欧盟就欧盟-东盟伙伴关系和印太地区的合作战略、抗击新冠疫情、缅甸、南中国海和朝鲜半岛问题发表了看法。与会国家的外长们还通过了一项关于青年、和平和安全的声明。

此外，欧盟派代表参加了5日举行的湄公河之友外长会。这个由美国领导的联络小组使与湄公河接壤的东盟成员国、与湄公河有关的机构以及既得的国际组织和合作伙伴能够协调他们对湄公河地区的支持。在这次会议上，欧盟强调了其在支持湄公河地区各个领域的积极作用，包括湄公河流域和水资源管理、非法野生动物贩运、社区林业、跨国犯罪，以及对湄公河委员会秘书处的支持。欧盟还欢迎湄公河委员会加入该集团。