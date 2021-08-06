歐盟-東盟外長會 博雷利：早該與東盟結為戰略夥伴關係

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）8月6日在出席歐盟-東盟國家外長會時表示，雙方於去年12月正式上升為戰略夥伴關係，而這實在是早該做的事情。他說，“與東盟的任何其他夥伴相比，歐盟更了解區域一體化的戰略利益，以及將區域共同體的願景變成實際的現實是多麼具有挑戰性。”

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據歐盟對外行動署介紹，博雷利當天與新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）共同主持了歐盟-東盟國家外長會。會上，博雷利在講話中回顧了雙方戰略夥伴關係的進展，並就如何進一步加強貿易、安全、氣候變化和應對新冠疫情方面的合作發表了意見。博雷利在發表開場白中談到，“當我去年12月與你們會面時，我們將歐盟和東盟之間的關係提升到戰略夥伴關係的水平。”他說，“這一決定早該作出。這是對我們關係的力量和潛力的認可，我非常高興這一點已經發生。”

博雷利說，“比起東盟的任何其他夥伴，歐盟更了解區域一體化的戰略利益，以及將區域共同體的願景變成實際的現實是多麼具有挑戰性。一件事是理論，另一件事是實際執行。”他續指，“我們已經很好地利用了中間的時間，通過明顯地深化我們的接觸和合作來執行這一決定。”他談到曾於今年6月對東盟秘書處所在地印尼雅加達的訪問，及與東盟部分成員國外長在上一次二十國集團峰會期間的會面。

博雷利說，“我與你們分享的這些時刻，它們加強了我個人的信念，即東盟應該是歐盟在該地區合作的核心焦點。而這一信念在我們正在制定的《歐盟印太合作戰略》中得到了重申。” 4月19日，歐盟外長理事會發布《歐盟印太合作戰略》報告，此前其成員國法德荷已相繼推出了各自的印太戰略文件。據歐盟對外行動署介紹，博雷利在講話中還對緬甸局勢表示關切，並歡迎東盟緬甸事務特使的任命。他感謝即將離任的東盟與歐盟協調員新加坡外長，並歡迎新的協調員菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin, Jr.）準備就職。

博雷利對雙方剛剛結束的《全面航空運輸協定》談判表示歡迎，並強調，該協定將有助於增進東盟和歐盟37個成員國人民的溝通交流。此外，歐盟已通過“新冠疫苗獲取機制” （COVAX）向中低收入國家援助30多億歐元，並將繼續向東南亞國家供應疫苗。另在第28屆東盟地區論壇（ARF）外長會上，該論壇的27個成員國聚集一堂，回顧過去一年的安全合作，並分享他們對區域和國際安全的關注。歐盟就歐盟-東盟夥伴關係和印太地區的合作戰略、抗擊新冠疫情、緬甸、南中國海和朝鮮半島問題發表了看法。與會國家的外長們還通過了一項關於青年、和平和安全的聲明。

此外，歐盟派代表參加了5日舉行的湄公河之友外長會。這個由美國領導的聯絡小組使與湄公河接壤的東盟成員國、與湄公河有關的機構以及既得的國際組織和合作夥伴能夠協調他們對湄公河地區的支持。在這次會議上，歐盟強調了其在支持湄公河地區各個領域的積極作用，包括湄公河流域和水資源管理、非法野生動物販運、社區林業、跨國犯罪，以及對湄公河委員會秘書處的支持。歐盟還歡迎湄公河委員會加入該集團。