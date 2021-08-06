美参议院基建法案含阻止拨款用于买中国无人机条款

自华盛顿方面消息，美国国会参议院最快将于8月5日至7日间投票经两党支持价值约1万亿美元的，由拜登政府推动的基础建设投资法案。据政治新闻网站Politico周四报导，两名来自两党的参议员周三晚在该法案即将于参议院投票通过之际为其添加了一项修正条款，即禁止法案中相应拨款用于采购中国制造的无人机。

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据《国会山报》报导，美国会参议员们的目标是可能在本周末通过由拜登政府提出，并获得两党支持的基础设施投资法案。共和党籍参议员们在连续召开的会议上表示，这项大约1万亿美元的法案有可能在周六通过，这将需要达成协议，以减少额外的辩论时间。但他们也透露称，该法案可能最早在周四晚些时候提前得到表决。另据Politico报导，在这1万亿美元的投资美国基础建设的法案中包括5亿美元的“加强流动性和革新交通拨款计划”（ (SMART) ，旨在帮助获得无人机和其他技术以改善美国的交通系统。

报导指，但该法案先前的授权拨款项目中没有任何禁止用这笔钱从中国购买无人机的内容，而美国政府则认为这是一种安全威胁。五角大楼曾于7月23日发表声明称，“国防部的立场是大疆创新公司（DJI）生产的系统对美国国家安全构成潜在威胁”。据悉，为了防止这笔款项被用于购买中国企业生产的无人机，共和党籍参议员霍文（John Hoeven)和民主党籍参议员布卢门撒尔（Richard Blumenthal）为此专门提出了一项修正条款。该条款将使法案中拨给购买无人机的5亿美元拨款将不会支付于中国公司。

霍文向记者表示，“我们的修正条款将防止该法案中的拨款被用于购买中国制造的无人机进行基础设施检查。”他说，“这都是为了确保我们利用无人机的能力，但要以确保我们国家安全的方式进行。”报导指，这个由上述两党参议员提出的修正条款写道，禁止从“受......中华人民共和国政府；或......中国共产党的影响或控制的实体、子公司或附属机构”购买科技。

报导称，该法案目前的措辞指出，拨款计划的目的是“鼓励使用创新的航空技术，如无人机系统，以支持交通安全和效率，包括交通监测和基础设施检查。”大疆公司没有回复相关的评论请求，但其一直否认该公司制造的无人机对美国进行间谍活动。

报导指，包括共和党籍参议员鲁比奥（Marco Rubio）等美国立法者注意到，法案的原有内容并没有明确禁止购买中国制造的无人机。鲁比奥周三在推特上写道，“在基础设施法案中，SMART拨款计划并没有禁止购买或使用中国的无人机”。他称，“（这是一个）巨大的问题，需要解决。”