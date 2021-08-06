美參議院基建法案含阻止撥款用於買中國無人機條款

自華盛頓方面消息，美國國會參議院最快將於8月5日至7日間投票經兩黨支持價值約1萬億美元的，由拜登政府推動的基礎建設投資法案。據政治新聞網站Politico周四報導，兩名來自兩黨的參議員周三晚在該法案即將於參議院投票通過之際為其添加了一項修正條款，即禁止法案中相應撥款用於採購中國製造的無人機。

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據《國會山報》報導，美國會參議員們的目標是可能在本周末通過由拜登政府提出，並獲得兩黨支持的基礎設施投資法案。共和黨籍參議員們在連續召開的會議上表示，這項大約1萬億美元的法案有可能在周六通過，這將需要達成協議，以減少額外的辯論時間。但他們也透露稱，該法案可能最早在周四晚些時候提前得到表決。另據Politico報導，在這1萬億美元的投資美國基礎建設的法案中包括5億美元的“加強流動性和革新交通撥款計畫”（ (SMART) ，旨在幫助獲得無人機和其他技術以改善美國的交通系統。

報導指，但該法案先前的授權撥款項目中沒有任何禁止用這筆錢從中國購買無人機的內容，而美國政府則認為這是一種安全威脅。五角大樓曾於7月23日發表聲明稱，“國防部的立場是大疆創新公司（DJI）生產的系統對美國國家安全構成潛在威脅”。據悉，為了防止這筆款項被用於購買中國企業生產的無人機，共和黨籍參議員霍文（John Hoeven)和民主黨籍參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）為此專門提出了一項修正條款。該條款將使法案中撥給購買無人機的5億美元撥款將不會支付於中國公司。

霍文向記者表示，“我們的修正條款將防止該法案中的撥款被用於購買中國製造的無人機進行基礎設施檢查。”他說，“這都是為了確保我們利用無人機的能力，但要以確保我們國家安全的方式進行。”報導指，這個由上述兩黨參議員提出的修正條款寫道，禁止從“受......中華人民共和國政府；或......中國共產黨的影響或控制的實體、子公司或附屬機構”購買科技。

報導稱，該法案目前的措辭指出，撥款計畫的目的是“鼓勵使用創新的航空技術，如無人機系統，以支持交通安全和效率，包括交通監測和基礎設施檢查。”大疆公司沒有回復相關的評論請求，但其一直否認該公司製造的無人機對美國進行間諜活動。

報導指，包括共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）等美國立法者注意到，法案的原有內容並沒有明確禁止購買中國製造的無人機。魯比奧周三在推特上寫道，“在基礎設施法案中，SMART撥款計畫並沒有禁止購買或使用中國的無人機”。他稱，“（這是一個）巨大的問題，需要解決。”