全球数十个华人团体联署要求美政府彻查南加州中共病毒雕像被焚毁事件

全球数十个华人团体近日就南加州自由雕塑公园“中共病毒”雕像被焚毁事件，向美国政府、国会、执法机构、全体美国人及全球正义人士联署通告，指“中共病毒”被焚毁，是由中共策划和指挥在美国本土发动的恐怖袭击事件，要求美国政府彻查并严惩肇事者。

广告 继续浏览后续

通告指出：于今年6月4日落成的自由雕塑公园的雕塑家及支持者建造的以习近平头像和新冠病毒合一的“中共病毒“雕像，是建立在美国国土上，是拥有美国宪法保护的私人财产，它所表达的拥有言论自由权。

“中共病毒”雕塑揭幕不久，7月17日，有可疑车辆被发现从雕塑所在地逃逸，“中共病毒”雕塑的后部被挖出一个可容纳一人进出的洞口，雕塑内部的钢筋支架被锯断，高达六米的雕塑被绑上了铁索，现场遗留大量破坏工具。显然，有人企图拉倒雕塑而未遂。自由雕塑公园负责人当天立即报警。在警察进行案件调查之际，7月23日下午六点，在光天化日之下，高达六米的“中共病毒”雕塑被纵火焚毁。

自由雕塑公园目前有六座自由民主主题的雕塑。唯有标示病毒来源的“中共病毒”雕塑遭遇多次破坏以致焚毁。这清楚显示，病毒溯源触及了中共及其党魁习近平的痛点，因此不惜派人冒险破坏摧毁。

通告指出：全世界唯一一个涉及新冠病毒溯源的雕塑，在美国的土地上被一个外国政权远程指挥破坏，事实上已经远远超过私家财产被破坏的普通刑事案件性质。是对美国的公然挑衅。作为一个外国政治势力，它不仅挑战了美国的言论自由权，也直接对美国国土安全表达了蔑视。它带有911恐怖袭击的意味，是向美国普世价值挑战的重大国际政治事件！

通告向美国国会、美国政府、不愿美国普世价值受到外国邪恶势力挑战的美国人民及全球热爱自由民主的所有人呼吁： 认清这次来自专制暴政的挑衅事件对美国的伤害，彻底全面调查事件起因和来源，查出罪犯和它们的指使者，追究他们的法律责任，审判它们的刑事罪行。更大力度追溯危害世界，造成美国民众死亡和重大损失的病毒来源。把罪犯送上审判台。

通告自8月4日发布，目前参加联署的有人道中国、民主中国阵线、中国民主党全委会、中国民联、中国民主运动海外联席会议、中国民主教育基金会、洛杉矶民主平台、澳洲价值守护联盟、加拿大价值守护联盟、新西兰价值联盟、日本中国民主化团体协调会、墨尔本民运联盟、纪念胡耀邦赵紫阳基金会、北京之春杂志社、光传媒、中国民主党欧洲党部、德国党部、韩国党部、泰国党部，等等。

联署仍在继续中。