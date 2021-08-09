博明：北京有足够数据来给每个美国成年人创建档案

美国前副国安顾问博明（Matt Pottinger）8月4日出席国会参议院情报委员会听证会时警告说，“北京窃取的敏感数据足以建立一个关于每个美国成年人的档案。”

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博明在听证会上向委员会表示，“许多美国人迟迟没有意识到这一点，但北京对美国的敌意始于几十年前。自1949年掌权以来，执政的中国共产党就将美国视为敌手。然后，三十年前，在冷战结束后，北京悄悄地修改了其大战略，将华盛顿视为其主要的外部对手，并开始寻求区域性的、继而是全球性的主导地位。”他说，“美国和其他自由社会迟缓地在这一竞争中醒悟过来，国会山出现了令人欢迎的两党合作精神。但是，即使是这种新的共识也没有充分认识到中国战略中最具威胁性的因素之一：其寻求影响和胁迫美国人的方式，包括政治、商业和科学领导人，为北京的野心服务。”

博明说，“中国共产党的方法是‘政治战’的表现，这个词是我们冷战遏制战略的主要设计师乔治·凯南（George F. Kennan）在1948年的一份备忘录中用来描述‘在战争之外，运用一个国家所掌握的一切手段来实现其国家目标’。”他谈到，“收集人们的档案一直是列宁主义政权的一个特点。但北京对全球数字网络的渗透将这一做法提升到了一个新的高度。该党对世界各地数以百万计的外国公民编制档案，利用其收集的材料来影响和恐吓，奖励和敲诈，奉承和羞辱，分化和征服。”

博明说，“正如比尔·伊万尼纳（Bill Evanina）今天的书面证词所表明的那样，北京已经窃取了敏感数据，足以建立一个关于每个美国成年人的档案，还有我们的许多儿童，根据北京的政治战规则，他们是公平的游戏”。他说，“该党的武器库的新成员是对美国社交媒体平台的利用。在过去的几年里，北京已经用公开和隐蔽的宣传充斥着美国的平台，并通过代理人和机器人进行放大。这些宣传的重点不仅是促进对北京政策的粉饰性叙述，而且是加剧美国和其他目标国家的社会紧张。”

美国及其盟友上个月指责中国对微软电邮服务器进行了大规模网络攻击。这也是由30个国家组成的北约首次谴责中国发动网络攻击。日本、澳大利亚、加拿大和新西兰也加入行列。相关指控遭到了北京方面的否认和驳斥。