美国务院发言人表示美国可以有条件承认阿富汗塔利班政府

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）发声明表示，美国可以承认阿富汗塔利班政府，但塔利班要答应尊重人权、允许女性入阁等条件，并且与阿凯达等恐怖主义组织撇清关系。

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联合国呼吁塔利班停止所有的敌视行为，并通过包容性的谈判，建立一个允许女性全面、平等并有意义参与的、统一、包容和有代表性的新政府。普莱斯8月16日呼吁塔利班，达到这个要求。

据福克斯（Fox）新闻网报导，普莱斯表示：“归根结底，当涉及到我们对阿富汗未来政府的态度时，这将取决于该政府的行动，取决于塔利班的行动。”他说：“美国政府将承认一个潜在的阿富汗新政府，但这个政府需要维护人权、不庇护恐怖份子，并保护妇女和女孩的权益。”

普赖斯说：“一个维护人民的基本权利、不窝藏恐怖分子、保护包括占其人口一半的妇女和女孩在内的人民的基本权利的阿富汗未来政府，才是我们能够与之合作的政府。”

不过，普莱斯并未解释塔利班如何能够对美国政府证明，其达到了这些要求。

普莱斯还表示，虽然美国军队将从阿富汗撤出，但是美国军方已经实现了其行动的目标，摧毁了策划和发起9.11恐怖袭击的网络。而阿富汗战争结束后，美军仍然有实力打击恐怖主义。

他还表示，阿富汗前政府是在美国政府和世界的支持和保护下，才得以持续20年的。他承诺美国政府将努力尽可能多的将阿富汗人带到安全的地方。

虽然塔利班已占领了阿富汗的总统府，阿富汗总统加尼逃离阿富汗，普勒斯表示，该国“还没有正式交接权力”。他说：“在未来几个小时和几天中，局势还将继续变化。而我们正在昼夜不停地保护我们的人民，保护那些多年与美国并肩工作的人以及那些脆弱的阿富汗人”，“保护美国外交官的安全仍是我们的首要任务。”

普赖斯还说，美国的阿富汗问题谈判代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）还在塔利班设在卡塔尔的外交基地，美国官员一直在那里与塔利班进行谈判。他说：“其中一些商讨是建设性的。”