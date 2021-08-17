德國總理默克爾（Angela Merkel ）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月16日晚相繼就阿富汗局勢發表了電視講話。馬克龍在講話中強調，阿富汗不能再次成為恐‌怖‌主‌義‌的避難所。默克爾就阿富汗局勢評價說，“這是一個極其痛苦的發展。痛苦的、戲劇性的和可怕的”。她警告說，如果逃離阿富汗的民眾得不到支持，那麼危機就會來臨。

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隨着塔利班在阿富汗掌權，各國元首相繼公開表示對阿富汗的未來感到擔憂。馬克龍在周一的講話中強調，“阿富汗決不能成為曾經的恐怖主義庇護所。這是對和平和國際穩定的挑戰，對抗共同的敵人：恐怖主義和支持恐怖主義的人；在這方面，我們將盡一切努力，使俄羅斯、美國和歐洲能夠有效合作，因為我們的利益是一致的。”他補充說，希望採取一項歐洲倡議，以“預測”和“防止重大的非正常移民潮”。他指出，這些移民潮“助長了各種形式的販賣人口”，並呼籲 “團結努力，協調保護標準，並與巴基斯坦、土耳其或伊朗等（移民潮）過境國建立合作”。

馬克龍提出，“法國的責任和尊嚴是保護那些曾幫助過她的阿富汗人，他們因塔利班上台而受到威脅”。這包括例如“翻譯、司機、廚師和其他許多人”。據悉，有800名曾為法國效力的阿富汗人現已身處法國境內，馬克龍說仍有不少人停留在阿富汗境內，法國政府仍在為他們“進行全面動員”。講話中，他證實了，“兩架軍用飛機和我們的特種部隊將在未來幾小時內抵達喀布爾機場”，負責處理這些人和仍在阿富汗首都的法國國民，他們 “必須全部離開該國”。

馬克龍在推特上寫道，“法國將繼續在外交上發揮主導作用。在聯合國安理會的主持下，繼續打擊伊斯蘭恐怖主義。與我們的歐洲夥伴一起預測並保護我們免受非正常移民潮的影響。”他亦指，“我國在阿富汗的軍事行動長達13年，從2001年到2014年。我們有90名士兵在那裡喪生。我首先要向他們和他們的家人表達我的掛念。他們為法國而死。我們不會忘記他們。”他重申，“當務之急是把我們的同胞（他們必須全部離開該國）和為法國工作的阿富汗人送到安全地帶。保護那些幫助我們的人涉及我們的責任和尊嚴。”

法國國防部長弗洛朗絲·帕利（Florence Parly）稍早時在接受電台採訪中承諾，法國將“盡最大努力保護捍衛人權的（阿富汗）人士：包括記者、藝術家......，所有致力於我們在全世界繼續捍衛的這些價值觀的人”。周一上午，法軍發起行動，將幫助在阿富汗最後剩下的國民：包括外交官、人道主義工作者和記者疏散到位於阿布紮比的法國空軍基地。周一下午，馬克龍還與德國總理默克爾和英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話，以確定共同立場。

據英國首相府的聲明介紹，約翰遜在與馬克龍的通話中強調，國際社會需要團結起來，在阿富汗問題上採取統一的做法，既承認任何未來的政府，又努力防止人道主義和難民危機。約翰遜提出，打算在未來幾天為此目的主辦一次七國集團領導人關於阿富汗的視頻峰會。英方聲明指，“兩位領導人都強調了就阿富汗的長期未來進行合作的持續重要性，以及幫助我們的國民和其他人獲得安全的緊迫需要。他們同意，英國和法國應該在聯合國安理會合作，包括在可能的聯合決議上合作。”

此外，默克爾在周一的講話中向德國民眾通報了德軍向阿富汗派遣軍機和士兵協助撤離的情況。她表示，德國國民、使館工作人員和近年來與德國在當地合作的阿富汗人的安全是最優先的事項。默克爾對塔利班在阿富汗奪取政權表示深感不安。她說，“這一發展是痛苦的、戲劇性的和可怕的，特別是對阿富汗人民而言”。默克爾強調，將盡一切努力使德國同胞，但也包括主要作為地方部隊工作的人，獲得安全。

默克爾稱，1900名阿富汗當地工作人員及其家人已經被帶到了德國或第三國的安全地帶，還有更多的人將會被帶到這裡。她承諾， “盡我們所能將他們送出該國”，她同時讚揚了在疏散過程中的國際合作。儘管阿富汗情況惡化，默克爾表示，“盟國，當然還有聯邦國防軍，與許多民間組織一起，已經取得了重要的成就”。 她回憶說，“那些用生命為任務付出的人，身體和靈魂上都有傷痕。然而，德國和國際社會必須認識到，除了打擊恐怖主義之外，事情並沒有按計畫完成。這是一個令人痛苦的意識”。

默克爾總結說，“對於沿着這條道路一直非常、非常活躍的許多阿富汗人來說，這是很痛苦的。”她說，“在阿富汗的後續發展中，聯邦政府希望與國際合作夥伴進行密集的協調。喀布爾的條件極其困難。這就是為什麼德國的努力必須與國際努力相結合”。她強調，已在周一與法國總統馬克龍談及此事。德國政府內閣將於周三決定聯邦議院對該任務的授權，但由於情況緊急，疏散行動已經開始。

在塔利班進入喀布爾後，德國政確表示，德國公民、駐喀布爾大使館工作人員以及近年來與德國在當地合作的阿富汗人員的安全現在是重中之重。因此，在星期一上午，第一架德軍的A400M運輸機從翁斯托夫起飛，向喀布爾方向飛去。德國政府稱，這些飛機是喀布爾和德國之間“空中橋樑的核心部分”。首先，這些人被從喀布爾空運到一個第三國，作為一個樞紐，用民用飛機繼續飛往德國。

德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，“現在絕對優先考慮的是將那些受到安全保護的人帶到德國”。她說，“我們的目標是，只要當地的可能性允許，我們將讓儘可能多的人離開阿富汗”。據悉，前往喀布爾參與疏散行動的德軍由空降旅的200名傘兵陪同。它是德國軍隊應對海外危機發展最快的旅。德國軍隊的憲兵和護理人員也參與了這些措施。

據介紹，德國和其他國家在疏散現場相互支持。德國大使館的第一批僱員是被美軍空運走的。德國還向其他國家提供撤離人員的幫助。此外，德國外長馬斯（Heiko Maas）宣布，德國大使館的一支業務核心團隊將留在喀布爾機場，以保持必要的工作能力和行動能力，並能夠在未來幾天內配合進一步的疏散措施。馬斯說，“聯邦政府現在正在盡其所能，讓德國國民和前當地工作人員在未來幾天內離開這個國家。”