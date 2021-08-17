德国总理默克尔（Angela Merkel ）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）8月16日晚相继就阿富汗局势发表了电视讲话。马克龙在讲话中强调，阿富汗不能再次成为恐‌怖‌主‌义‌的避难所。默克尔就阿富汗局势评价说，“这是一个极其痛苦的发展。痛苦的、戏剧性的和可怕的”。她警告说，如果逃离阿富汗的民众得不到支持，那么危机就会来临。

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随着塔利班在阿富汗掌权，各国元首相继公开表示对阿富汗的未来感到担忧。马克龙在周一的讲话中强调，“阿富汗决不能成为曾经的恐怖主义庇护所。这是对和平和国际稳定的挑战，对抗共同的敌人：恐怖主义和支持恐怖主义的人；在这方面，我们将尽一切努力，使俄罗斯、美国和欧洲能够有效合作，因为我们的利益是一致的。”他补充说，希望采取一项欧洲倡议，以“预测”和“防止重大的非正常移民潮”。他指出，这些移民潮“助长了各种形式的贩卖人口”，并呼吁 “团结努力，协调保护标准，并与巴基斯坦、土耳其或伊朗等（移民潮）过境国建立合作”。

马克龙提出，“法国的责任和尊严是保护那些曾帮助过她的阿富汗人，他们因塔利班上台而受到威胁”。这包括例如“翻译、司机、厨师和其他许多人”。据悉，有800名曾为法国效力的阿富汗人现已身处法国境内，马克龙说仍有不少人停留在阿富汗境内，法国政府仍在为他们“进行全面动员”。讲话中，他证实了，“两架军用飞机和我们的特种部队将在未来几小时内抵达喀布尔机场”，负责处理这些人和仍在阿富汗首都的法国国民，他们 “必须全部离开该国”。

马克龙在推特上写道，“法国将继续在外交上发挥主导作用。在联合国安理会的主持下，继续打击伊斯兰恐怖主义。与我们的欧洲伙伴一起预测并保护我们免受非正常移民潮的影响。”他亦指，“我国在阿富汗的军事行动长达13年，从2001年到2014年。我们有90名士兵在那里丧生。我首先要向他们和他们的家人表达我的挂念。他们为法国而死。我们不会忘记他们。”他重申，“当务之急是把我们的同胞（他们必须全部离开该国）和为法国工作的阿富汗人送到安全地带。保护那些帮助我们的人涉及我们的责任和尊严。”

法国国防部长弗洛朗丝·帕利（Florence Parly）稍早时在接受电台采访中承诺，法国将“尽最大努力保护捍卫人权的（阿富汗）人士：包括记者、艺术家......，所有致力于我们在全世界继续捍卫的这些价值观的人”。周一上午，法军发起行动，将帮助在阿富汗最后剩下的国民：包括外交官、人道主义工作者和记者疏散到位于阿布扎比的法国空军基地。周一下午，马克龙还与德国总理默克尔和英国首相约翰逊（Boris Johnson）通话，以确定共同立场。

据英国首相府的声明介绍，约翰逊在与马克龙的通话中强调，国际社会需要团结起来，在阿富汗问题上采取统一的做法，既承认任何未来的政府，又努力防止人道主义和难民危机。约翰逊提出，打算在未来几天为此目的主办一次七国集团领导人关于阿富汗的视频峰会。英方声明指，“两位领导人都强调了就阿富汗的长期未来进行合作的持续重要性，以及帮助我们的国民和其他人获得安全的紧迫需要。他们同意，英国和法国应该在联合国安理会合作，包括在可能的联合决议上合作。”

此外，默克尔在周一的讲话中向德国民众通报了德军向阿富汗派遣军机和士兵协助撤离的情况。她表示，德国国民、使馆工作人员和近年来与德国在当地合作的阿富汗人的安全是最优先的事项。默克尔对塔利班在阿富汗夺取政权表示深感不安。她说，“这一发展是痛苦的、戏剧性的和可怕的，特别是对阿富汗人民而言”。默克尔强调，将尽一切努力使德国同胞，但也包括主要作为地方部队工作的人，获得安全。

默克尔称，1900名阿富汗当地工作人员及其家人已经被带到了德国或第三国的安全地带，还有更多的人将会被带到这里。她承诺， “尽我们所能将他们送出该国”，她同时赞扬了在疏散过程中的国际合作。尽管阿富汗情况恶化，默克尔表示，“盟国，当然还有联邦国防军，与许多民间组织一起，已经取得了重要的成就”。 她回忆说，“那些用生命为任务付出的人，身体和灵魂上都有伤痕。然而，德国和国际社会必须认识到，除了打击恐怖主义之外，事情并没有按计划完成。这是一个令人痛苦的意识”。

默克尔总结说，“对于沿着这条道路一直非常、非常活跃的许多阿富汗人来说，这是很痛苦的。”她说，“在阿富汗的后续发展中，联邦政府希望与国际合作伙伴进行密集的协调。喀布尔的条件极其困难。这就是为什么德国的努力必须与国际努力相结合”。她强调，已在周一与法国总统马克龙谈及此事。德国政府内阁将于周三决定联邦议院对该任务的授权，但由于情况紧急，疏散行动已经开始。

在塔利班进入喀布尔后，德国政确表示，德国公民、驻喀布尔大使馆工作人员以及近年来与德国在当地合作的阿富汗人员的安全现在是重中之重。因此，在星期一上午，第一架德军的A400M运输机从翁斯托夫起飞，向喀布尔方向飞去。德国政府称，这些飞机是喀布尔和德国之间“空中桥梁的核心部分”。首先，这些人被从喀布尔空运到一个第三国，作为一个枢纽，用民用飞机继续飞往德国。

德国国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，“现在绝对优先考虑的是将那些受到安全保护的人带到德国”。她说，“我们的目标是，只要当地的可能性允许，我们将让尽可能多的人离开阿富汗”。据悉，前往喀布尔参与疏散行动的德军由空降旅的200名伞兵陪同。它是德国军队应对海外危机发展最快的旅。德国军队的宪兵和护理人员也参与了这些措施。

据介绍，德国和其他国家在疏散现场相互支持。德国大使馆的第一批雇员是被美军空运走的。德国还向其他国家提供撤离人员的帮助。此外，德国外长马斯（Heiko Maas）宣布，德国大使馆的一支业务核心团队将留在喀布尔机场，以保持必要的工作能力和行动能力，并能够在未来几天内配合进一步的疏散措施。马斯说，“联邦政府现在正在尽其所能，让德国国民和前当地工作人员在未来几天内离开这个国家。”