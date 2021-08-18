彭斯：这是自伊朗人质危机以来美国在外交政策上独一无二的耻辱

就阿富汗局势，美国前副总统彭斯（Mike Pence）8月17日在《华尔街日报》刊文称，“这是自伊朗人质危机以来，我们国家在外交政策上所承受的独一无二的耻辱。”

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彭斯说，“拜登总统在7月自信地宣称：‘塔利班接管一切并拥有整个（阿富汗）国家的可能性非常小。’不会出现你看到有人从大使馆的屋顶上被撤离的情况。”彭斯说，“一个月后，拜登先生认为不可能发生的情况已经成为一个可怕的现实。最近几天，世界目睹了惊慌失措的平民紧紧抓住美国军用飞机，不顾一切地试图逃离拜登先生鲁莽的撤退所造成的混乱局面。美国外交官不得不求我们的敌人不要冲击我们在喀布尔的大使馆。塔利班战士夺取了数十辆美国军车、步枪、大炮、飞机、直升机和无人机。”

彭斯说，“拜登政府从阿富汗的灾难性撤退是我们国家自伊朗人质危机以来所经历的独一无二的外交政策的耻辱。”他说，“其使美国在世界舞台上感到尴尬，使盟国怀疑我们的可靠性，并使敌人有胆量测试我们的决心。最糟糕的是，它玷污了在9·11之后帮助将恐怖分子绳之以法的英勇的美国人以及过去20年在阿富汗服务的所有人的记忆。”他续称，“2020年2月，特朗普政府达成一项协议，要求塔利班停止对美国军事人员的所有袭击，拒绝恐怖分子的安全庇护，并与阿富汗领导人就建立一个新政府进行谈判。只要这些条件得到满足，美国将进行逐步和有序的军事力量撤离。”

彭斯说，“该协议得到了联合国安理会的一致认可，立即为阿富汗带来了几十年来从未见过的稳定。在过去的18个月里，美国在那里没有遭受过一次战斗伤亡。在我们离任时，阿富汗政府和塔利班各自控制着自己的领土，双方都没有发动重大攻势，美国在该国只有2500名美军，这是2001年战争开始以来最小的军事存在。”他说，“美国无休止的战争即将有尊严地结束，而巴格拉姆空军基地确保我们能够在战争结束后执行反恐任务。”他说，“我们的政府在结束战争方面取得的进展是可能的，因为塔利班领导人明白，违反协议的后果将是迅速而严重的。在我们的军队干掉了伊朗恐怖分子苏莱曼尼（Qasem Soleimani）和美国特种部队杀死了伊斯兰国的领导人之后，塔利班毫不怀疑我们会遵守我们的承诺。”

彭斯说，“但是，当拜登先生成为总统后，他迅速宣布美军将在阿富汗再驻扎四个月，但却没有明确的理由这样做。没有计划运送最近被塔利班缴获的价值数十亿美元的美国设备，或疏散现在争相逃离喀布尔的数千名美国人，或促进数千名阿富汗难民的区域安置，这些难民现在将在美国寻求庇护，几乎没有审查。相反，似乎总统只是不想让人觉得他在遵守其前任谈判达成的协议条款。”他补充说，“一旦拜登先生破坏了协议，塔利班就对阿富汗政府发起了重大攻势并占领了喀布尔。他们知道，在这位总统的领导下，没有可信的武力威胁。他们看到他向哈马斯这样的反犹太主义恐怖组织叩头，恢复对巴勒斯坦权力机构的数百万美元的援助，并在今年早些时候，当数千枚火箭弹向以色列平民倾泻而下时，他却坐视不理。”

彭斯说，“软弱引起邪恶：当下在阿富汗崛起的邪恶程度充分说明了拜登先生的软弱。为了限制大屠杀，总统已下令向阿富汗增兵，在所谓的撤军中把我们的军事存在增加了两倍。”他称，“经过20年，2400多名美国人死亡，2万名美国人受伤，以及超过2万亿美元的花费，美国人民已经准备好让我们的部队回家。但是，拜登先生执行这次撤军的方式是一种耻辱，不值得那些勇敢的美国军人，他们的鲜血仍然染红了阿富汗的土地。”