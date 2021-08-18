彭斯：這是自伊朗人質危機以來美國在外交政策上獨一無二的恥辱

就阿富汗局勢，美國前副總統彭斯（Mike Pence）8月17日在《華爾街日報》刊文稱，“這是自伊朗人質危機以來，我們國家在外交政策上所承受的獨一無二的恥辱。”

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彭斯說，“拜登總統在7月自信地宣稱：‘塔利班接管一切並擁有整個（阿富汗）國家的可能性非常小。’不會出現你看到有人從大使館的屋頂上被撤離的情況。”彭斯說，“一個月後，拜登先生認為不可能發生的情況已經成為一個可怕的現實。最近幾天，世界目睹了驚慌失措的平民緊緊抓住美國軍用飛機，不顧一切地試圖逃離拜登先生魯莽的撤退所造成的混亂局面。美國外交官不得不求我們的敵人不要衝擊我們在喀布爾的大使館。塔利班戰士奪取了數十輛美國軍車、步槍、大炮、飛機、直升機和無人機。”

彭斯說，“拜登政府從阿富汗的災難性撤退是我們國家自伊朗人質危機以來所經歷的獨一無二的外交政策的恥辱。”他說，“其使美國在世界舞台上感到尷尬，使盟國懷疑我們的可靠性，並使敵人有膽量測試我們的決心。最糟糕的是，它玷污了在9·11之後幫助將恐怖分子繩之以法的英勇的美國人以及過去20年在阿富汗服務的所有人的記憶。”他續稱，“2020年2月，特朗普政府達成一項協議，要求塔利班停止對美國軍事人員的所有襲擊，拒絕恐怖分子的安全庇護，並與阿富汗領導人就建立一個新政府進行談判。只要這些條件得到滿足，美國將進行逐步和有序的軍事力量撤離。”

彭斯說，“該協議得到了聯合國安理會的一致認可，立即為阿富汗帶來了幾十年來從未見過的穩定。在過去的18個月里，美國在那裡沒有遭受過一次戰鬥傷亡。在我們離任時，阿富汗政府和塔利班各自控制着自己的領土，雙方都沒有發動重大攻勢，美國在該國只有2500名美軍，這是2001年戰爭開始以來最小的軍事存在。”他說，“美國無休止的戰爭即將有尊嚴地結束，而巴格拉姆空軍基地確保我們能夠在戰爭結束後執行反恐任務。”他說，“我們的政府在結束戰爭方面取得的進展是可能的，因為塔利班領導人明白，違反協議的後果將是迅速而嚴重的。在我們的軍隊幹掉了伊朗恐怖分子蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）和美國特種部隊殺死了伊斯蘭國的領導人之後，塔利班毫不懷疑我們會遵守我們的承諾。”

彭斯說，“但是，當拜登先生成為總統後，他迅速宣布美軍將在阿富汗再駐紮四個月，但卻沒有明確的理由這樣做。沒有計畫運送最近被塔利班繳獲的價值數十億美元的美國設備，或疏散現在爭相逃離喀布爾的數千名美國人，或促進數千名阿富汗難民的區域安置，這些難民現在將在美國尋求庇護，幾乎沒有審查。相反，似乎總統只是不想讓人覺得他在遵守其前任談判達成的協議條款。”他補充說，“一旦拜登先生破壞了協議，塔利班就對阿富汗政府發起了重大攻勢並佔領了喀布爾。他們知道，在這位總統的領導下，沒有可信的武力威脅。他們看到他向哈馬斯這樣的反猶太主義恐怖組織叩頭，恢復對巴勒斯坦權力機構的數百萬美元的援助，並在今年早些時候，當數千枚火箭彈向以色列平民傾瀉而下時，他卻坐視不理。”

彭斯說，“軟弱引起邪惡：當下在阿富汗崛起的邪惡程度充分說明了拜登先生的軟弱。為了限制大屠殺，總統已下令向阿富汗增兵，在所謂的撤軍中把我們的軍事存在增加了兩倍。”他稱，“經過20年，2400多名美國人死亡，2萬名美國人受傷，以及超過2萬億美元的花費，美國人民已經準備好讓我們的部隊回家。但是，拜登先生執行這次撤軍的方式是一種恥辱，不值得那些勇敢的美國軍人，他們的鮮血仍然染紅了阿富汗的土地。”