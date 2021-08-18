沙利文：我们对台湾和以色列的承诺仍然像以往一样坚定

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）与白宫新闻发言人珍‧普萨基（Jen Psaki）8月17日就阿富汗局势出席了白宫记者会。

广告 继续浏览后续

沙利文在发表开场白中介绍称，“今天上午，总统与他的军事指挥官谈话，就哈米德·卡尔扎伊国际机场（喀布尔国际机场）的安全问题进行了行动简报。他与奥斯汀部长、米利主席、麦肯锡将军、瓦塞利少将和我本人进行了交谈。 总统被告知，国防部人员现在已经确保了喀布尔国际机场的安全，喀布尔国际机场已经开放，美国军事疏散航班正在起飞。”

沙利文称，“在与他的军事指挥官的这次行动简报之后，总统和副总统通过安全视频会议与他们的国家安全团队会面，听取关于阿富汗不断变化的局势的情报、安全和外交的最新情况。他们讨论了正在进行的美国公民、阿富汗特殊移民签证（SIV）申请人和其他处于危险中的脆弱阿富汗人的疏散状况，以及我们将如何安全、高效地完成这一工作，并使团队的注意力集中在监测和防止喀布尔国际机场或周围的任何潜在恐怖威胁，包括来自‘伊斯兰国呼罗珊省’的威胁。”

沙利文称，“只想说几句关于我们之前的情况和我们现在的情况的话。我想首先向我们的部队和我们在喀布尔机场的文职人员表示敬意。我想向国防部、情报界、国务院、国土安全部，特别是我们在喀布尔的国家工作队致敬，他们在非常艰难的情况下一直在做令人难以置信的工作。”沙利文说，“他们已经安全而有效地缩小了我们的使馆大院，并重新安置了我们的外交人员。他们现在已经确保了机场的安全，并正在进行飞离该国的飞行。他们正在转移美国公民以及阿富汗国民和第三国国民。他们正在为我们的盟友和合作伙伴的航班提供便利，以使公民和其他人离开阿富汗。”

沙利文称，“这些行动将在未来几天继续进行，因为我们正着手疏散美国公民和与我们一起工作的阿富汗国民以及其他脆弱的阿富汗人。同时，我们正在与盟友和区域国家以及联合国进行外交接触，以解决阿富汗的局势。我们正在与塔利班联系，以确保人们安全地前往机场。”他说，“我们正在监测任何潜在的恐怖威胁，正如我刚才提到的，包括来自‘伊斯兰国呼罗珊省’的威胁。我们打算在完成缩编前的未来几天继续这些行动。”

沙利文还提到，“拜登总统下令在战区预先部署多个营的兵力，并在喀布尔陷落前启动了它们的部署。他还在美国这里把更多的营受控制的（作好准备）。这些营现在也已经飞抵当地了。是的，昨天出现了混乱的场面。但正如（美国国防部发言人）柯比所说，即使是精心制定的计划也无法在与现实的第一次接触中存活下来，它们需要调整。 而我们已经做出了这些调整。”他说，“在未来的日子里，我们将与我们的盟友和伙伴保持密切联系，因为我们要应对完成疏散任务的迫切需要，以及应对阿富汗新的现实所带来的更广泛的挑战。”

沙利文称，“我们将对阿富汗和各大洲的其他多个战场的恐怖主义威胁保持持续的警惕。我们已经在其他地方证明，我们可以在没有实地永久军事存在的情况下镇压恐怖主义，我们打算在阿富汗也这样做。”在在随后的提问环节中，有记者提问称，“拜登总统对现在落入塔利班恐怖分子之手并感到被美国抛弃的阿富汗人民，或者对那些担心美国会将他们抛弃在中国的侵略之下的台湾和其他地方的人民，有什么回应？”记者问，“而这个问题的后续是。拜登总统对以色列和其他国家的人们有什么回应，他们可能也认为美国会把他们抛弃给恐怖分子？”

沙利文称，“对于第一个问题，拜登总统和我们所有人，正如我在开场白中所说的那样，对阿富汗已经发生并可能继续发生的人类后果感到痛心。我们热切地相信人权和人的尊严，我们希望与国际社会合作，在我们力所能及的范围内推进这一目标。但拜登总统不准备让美国男女继续在另一个国家的内战中战斗和牺牲，以实现这一目标。 我们将使用我们所掌握的每一个其他工具来实现这一目标，而且我们将在今后一段时间内代表阿富汗人民日复一日、月复一月地这样做。”

沙利文称，“对于你关于盟友的问题。我们在阿富汗付出了20年的美国血液、财富、汗水和泪水。在训练和装备方面，我们给予他们一切能力，让他们站起来为自己而战。在某些时候，是美国说阿富汗人民必须为自己站起来的时候了。我们相信，我们对盟友和伙伴的承诺是神圣不可侵犯的，而且一直如此。我们相信，我们对台湾和以色列的承诺仍然像以往一样坚定。”

沙利文称，“请记住，关于阿富汗，我们早在2011年就说过，我们将在2014年撤出。我们又呆了七年--远远超出了我们十多年前的承诺。”他说，“我想说的最后一件事是，拜登总统专注于完成美国的核心国家安全目标。当谈到阿富汗时，那就是抓住本-拉登和削弱基地组织。 我们完成了这个目标，他认为现在是我们的军队回家的时候了。”

随后有记者问，“沙利文先生，我认为你之前的回答不足以向美国的盟友和伙伴保证，因为，首先，朝鲜战争是作为一场内战爆发的。如果美国--美国只对那些--没有内战的地方做出承诺，你怎么能向盟友保证，美国会在一场可以被描述为内战的危机中保卫他们？”记者说，“例如，如果中华人民共和国攻击台湾，中国人可以争辩说这是中国人之间的一场内战。而你怎么能只是，你怎么能证明美国在台湾和韩国的参与是合理的？我也理解美国不想做出牺牲，但是，与此同时，领导力需要牺牲。 而你怎么能只是声称自己是一个全球领导者而不做出牺牲呢？”

沙利文回答说，“我想从你的问题结束的地方开始，因为美国在阿富汗做出了非凡的牺牲：2448名美国人在阿富汗丧生。在20多年的阿富汗战争中，数以万计的美国人受伤，试图帮助这个国家站起来，能够自卫。美国在阿富汗花费了超过1万亿美元的资源。对阿富汗的牺牲、声援和承诺，试图给它一个机会，其数量是巨大的。 ”记者打断说，“但这样”。沙利文说，“对不起，让我--让我回答完这个问题。”记者说，“但你对内战的回应是什么 ”。沙利文称，“所以，美国人民缺乏牺牲精神的想法被阿灵顿国家公墓里一排排回家的人的墓碑所掩盖。 ”他补充说，“谈到台湾，这是一个根本不同的问题，在一个不同的背景下。”记者说，“朝鲜战争是一场内战，而美国（听不清）。”沙利文说，“因此，从我们的角度来看，我们需要关注的是---”。该记者追问，“这有什么不同？”沙利文说，“好吧，我很抱歉。 如果你不让我回答，我就接受下一个问题。”

此外，还有记者问，“拜登总统说，对美国来说，在阿富汗维持一些和平的国家安全利益非常少。你今天是否可以--实际上会重申这一点？ 你是否会说，我们在伊朗边境、巴基斯坦边境、中国附近的边境上没有利益？ 你会--或塔吉克斯坦吗？ 你会说我们--我们应该放弃这个吗？”沙利文回答说，“我要说的是，总统不认为美国应该为了在塔吉克斯坦、巴基斯坦或伊朗附近维持美国的军事力量而在战争中战斗和牺牲。不，我会说，这不是--我们--什么--你刚才所说的国家安全利益，我们不同意要求美国士兵为维持在塔吉克斯坦附近的存在而冒生命危险是正确的。”

简报会最后，有记者向普萨基提问说，“我们正在做什么来反击现在与中国在台湾发生的事情？ 总统昨天说，中国和俄罗斯最喜欢的就是让美国沉没数十亿美元并永远留在这里。但似乎是他们在庆祝这个。他们在吹捧‘美国在阿富汗的羞辱’。 在对台湾和其他盟友的警告中，‘如果战争爆发，美国不会来帮忙’。中国（驻阿富汗）的大使馆正在正常运作。那么，我们正在做什么来对抗他们的宣传？ 以及政府如何看待俄罗斯和中国与塔利班的接触？”

普萨基说，“好吧，首先，我们，当然，在我们努力把男女从阿富汗带出来的时候，包括我们的阿富汗特殊移民签证（SIV）申请人和其他人，都与中国和俄国人保持联系。我们的信息非常明确：正如《台湾关系协议》所概述的那样，我们支持我们的--支持台湾的个人。我们支持世界各地的伙伴，他们受到俄罗斯和中国所投射的这种宣传的影响。而我们将继续用行动来兑现这些话。”普萨基说，“我们在阿富汗的目标也是兑现总统的承诺，即不把在过去20年里勇敢地为我们的国家服务的男女再次置于危险境地。这也是我们也将向他们展示的内容。”