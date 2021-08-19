拜登民调跌破50%，CNN称阿富汗撤军正受严格审视

根据FiveThirtyEight的民意调查，美国总统拜登的支持率已降至49.3%，这是他上任以来首次跌破50%的支持率。

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拜登最新民调支持率下降，正值美国退出阿富汗引发的局势震动和令人不安的新冠疫情爆发等负面新闻频发。

路透社与益普索（Ipsos）近日公布的一项民意调查也显示，拜登的全国支持率已下滑至 46%，明显低于在上次民意调查中53%的支持率，跌至上任以来的最低值。

特拉法加集团（Trafalgar Group）公布的一项最新民调显示，69%的民众对拜登的阿富汗相关应对不满意，只有23%满意。民调于周六至周日期间完成，这正是塔利班进入首都喀布尔、阿富汗大变天的关键时刻。

CNN分析：美军撤离阿富汗后，塔利班迅速取得全面掌控，急欲逃离的阿富汗难民攀附美军运输机机身，起飞后从高空坠落身亡，拜登总统如今面临各界严格审视。到目前为止，拜登仍然未能明白解释为何情资失准，对于阿富汗政府快速垮台严重误判，低估撤军之后可能引发的风险。执政迄今七个月，拜登不再能够光凭“有别于特朗普”，享受政治加分。

CNN分析指出，对于阿富汗危机急转直下，拜登必须回答的问题包括：为何对于撤军规画潦草？为何没能加快脚步处理数以千计的阿富汗民众签证？还有为何错过提早一步让美国公民安全离境的时机？