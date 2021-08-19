美国总统拜登：台湾若遭入侵 美国会回应

面对塔利班进攻，阿富汗政府垮台，中国官媒趁机叫嚣美国不可靠论。美国总统拜登接受媒体专访强调阿富汗情况不同，而且美国一向信守承诺，如果任何人入侵北约，美国会做出回应，对台湾日本韩国做法也一样。

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来自中央社报道说：美国8月底全面撤军阿富汗的期限未到，阿富汗15日就沦入恐怖残忍而著名的民兵组织塔利班（Taliban）手中，引发国际高度关切。中国官媒趁机打心理战，奉劝台湾别指望美国，向“大陆邮购五星旗”自保比较快；台湾也传出“今日阿富汗，明日台湾”的忧虑声音。

美国国安顾问苏利文（Jake Sullivan）17日率先驳斥将台湾和阿富汗类比，强调两者情况不同，美国相信自己对盟友伙伴的承诺神圣不可侵犯（sacrosanct），对台湾或以色列承诺也一如既往坚实。

美国拜登（Joe Biden）18日接受美国广播公司新闻网（ABC）独家专访，被问到中国讥讽台湾人民“不能靠美国”时，拜登表示：中国不这么说才奇怪，但阿富汗和台湾、南韩及北大西洋公约组织（NATO）有根本上的差异。美国与这些实体达成协议的基础，不是他们内部发生内战，而是当地有个团结政府，试图阻止“坏人对他们做出坏事”。

拜登强调：美国一向信守承诺。他说：“美国对（北约创立条约）第5条做出神圣承诺，若任何人入侵或对我们北约盟友採取行动，美方会做出回应，对日本、南韩和台湾也一样。这根本（与阿富汗）无法比较。

中央社评论说：这是拜登1月底上任以来，对防卫台湾作出最清晰的表态。