哈里斯訪問新加坡強調維護南海航行自由 新加坡將派軍機協助美國從阿富汗撤離難民

美國副總統哈里斯於周日抵達新加坡，這是她上任後首度出訪亞洲,除了新加坡，她也將訪問越南。星期一，新加坡總理李顯龍與哈里斯在新加坡總統府會面，會後兩人共同舉行線上聯合記者會，宣布兩國將在多個領域進行新的合作，包括網路安全、氣候、經濟、疫情及太空等領域。新加坡宣布將派軍機協助美國從阿富汗撤離難民。

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哈里斯表示，訪問新加坡的目的包括加強自由、開放的印太區域的共同願景，重申東南亞和平與穩定的共同利益。她在與李顯龍的會談中重申美國與印太夥伴及盟友合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序與自由航行的承諾，包括南海等。哈里斯和李顯龍同意啟動一項對話，討論美國、新加坡可如何合作強化區域供應鏈韌性。

哈里斯表示，疫情衝擊全球經濟也顯出供應鏈的脆弱。舉例來說，半導體晶片用途廣泛，包括智慧型手機、筆電、汽車都需要，全球若沒有生產足夠的半導體，將影響美國汽車工廠運作。哈里斯說，供應鏈問題也會影響生產線，美國與像是新加坡這樣的夥伴合作強化供應鏈，至關重要。她明天將與新加坡主要企業領袖見面，討論如何透過公、私部門合作強化供應鏈。

在哈里斯之前，美國國防部長奧斯汀7月也造訪新加坡，李顯龍說，這些高層官員接連來訪，代表美國對區域的承諾及在東南亞有戰略及經濟上的利害關係。他表示，新加坡歡迎美國在亞太地區扮演積極角色，兩國也都支持穩定、以規則為基礎的區域秩序。在網路安全合作方面，新加坡的網路、國防及金融機構與美方對口單位簽署3項協議，加強在關鍵技術、資訊共享、跨境網路聯合演練等領域的合作。

哈里斯周一在與新加坡總理李顯龍舉行的聯合新聞發布會上還談到了美國從阿富汗撤軍問題。李顯龍表示，新加坡將派出A330多用途添油運輸軍機，協助美國在阿富汗執行難民撤離任務。李顯龍說，世界各國都在密切關注阿富汗局勢的發展，尤其是平民的安全與保障，他希望各方都能夠合作確保這一點。哈里斯在記者會上表示接受新加坡的協助。她說：“我感謝李總理為協助美國從阿富汗撤離所做的非常慷慨的提議。我們期待着就這些問題進行後續討論。”

在疫情方面，李顯龍表示，新加坡與美國將在基因定序及流行病情報方面進行合作，這將有助識別新型變異株，以及增強區域對因應未來新流行病的準備工作。另外，新加坡也將與美國啟動氣候夥伴關係，並在建設智慧城市領域攜手合作。