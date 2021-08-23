哈里斯访问新加坡强调维护南海航行自由 新加坡将派军机协助美国从阿富汗撤离难民

美国副总统哈里斯于周日抵达新加坡，这是她上任后首度出访亚洲,除了新加坡，她也将访问越南。星期一，新加坡总理李显龙与哈里斯在新加坡总统府会面，会后两人共同举行线上联合记者会，宣布两国将在多个领域进行新的合作，包括网路安全、气候、经济、疫情及太空等领域。新加坡宣布将派军机协助美国从阿富汗撤离难民。

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哈里斯表示，访问新加坡的目的包括加强自由、开放的印太区域的共同愿景，重申东南亚和平与稳定的共同利益。她在与李显龙的会谈中重申美国与印太伙伴及盟友合作，捍卫以规则为基础的国际秩序与自由航行的承诺，包括南海等。哈里斯和李显龙同意启动一项对话，讨论美国、新加坡可如何合作强化区域供应链韧性。

哈里斯表示，疫情冲击全球经济也显出供应链的脆弱。举例来说，半导体晶片用途广泛，包括智慧型手机、笔电、汽车都需要，全球若没有生产足够的半导体，将影响美国汽车工厂运作。哈里斯说，供应链问题也会影响生产线，美国与像是新加坡这样的伙伴合作强化供应链，至关重要。她明天将与新加坡主要企业领袖见面，讨论如何透过公、私部门合作强化供应链。

在哈里斯之前，美国国防部长奥斯汀7月也造访新加坡，李显龙说，这些高层官员接连来访，代表美国对区域的承诺及在东南亚有战略及经济上的利害关系。他表示，新加坡欢迎美国在亚太地区扮演积极角色，两国也都支持稳定、以规则为基础的区域秩序。在网路安全合作方面，新加坡的网路、国防及金融机构与美方对口单位签署3项协议，加强在关键技术、资讯共享、跨境网路联合演练等领域的合作。

哈里斯周一在与新加坡总理李显龙举行的联合新闻发布会上还谈到了美国从阿富汗撤军问题。李显龙表示，新加坡将派出A330多用途添油运输军机，协助美国在阿富汗执行难民撤离任务。李显龙说，世界各国都在密切关注阿富汗局势的发展，尤其是平民的安全与保障，他希望各方都能够合作确保这一点。哈里斯在记者会上表示接受新加坡的协助。她说：“我感谢李总理为协助美国从阿富汗撤离所做的非常慷慨的提议。我们期待着就这些问题进行后续讨论。”

在疫情方面，李显龙表示，新加坡与美国将在基因定序及流行病情报方面进行合作，这将有助识别新型变异株，以及增强区域对因应未来新流行病的准备工作。另外，新加坡也将与美国启动气候伙伴关系，并在建设智慧城市领域携手合作。