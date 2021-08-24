因“异常健康事件”出访延迟后 哈里斯抵达河内

美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）8月24日晚上离开新加坡，比原定时间晚了超过三个小时，美国国务院表示，这是因为担心目的地河内的“异常健康事件”。

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美国政府经常以“异常健康事件”来描述“哈瓦那综合征”（Havana Syndrome），这是一种具有头晕、恶心、偏头痛和记忆力减退等症状的病症，之所以这样命名是因为2016年美国驻古巴大使馆的美国官员首次报告了这一情况。

美国驻越南大使馆发表声明说，“副总统办公室被告知最近在越南河内可能发生的异常健康事件报告。”声明说，“经过仔细评估，决定继续副总统的行程”，但没有详细说明。白宫新闻发言人珍‧普萨基（Jen Psaki）提到，在哈里斯离开之前，越南就已经报告了“哈瓦那综合症”病例，但没有得到证实。她说，在将哈里斯送往越南之前，已经完成了安全评估。

据美国全国广播公司（NBC）报导，在周末发生“哈瓦那综合征”事件后，至少有两名驻越南河内的美国人员将被送出国境。报导说，美国高级官员说，在哈里斯抵达越南的几个小时前，美国工作人员告知事件涉及奇怪的声音。

据了解，哈里斯原计划于当地时间周二下午4时离开新加坡，前往东南亚行程的第二站越南。下午约3时30分，随行记者准备从巴耶利峇空军基地启程，却突然被告知返回香格里拉酒店。哈里斯的飞机最终于晚上7时30分左右起飞。虽然美国总统和副总统的行程常常会晚于计划时间，但是这样的推迟属罕见。哈里斯的发言人拒绝对延迟的原因发表评论。

美国中央情报局局长伯恩斯（William Burns）曾指出，大约200名美国官员和亲属因“哈瓦那综合征”而患病，其中包括大约100名中情局官员和家属。他说，美国国家科学院一个工作小组去年12月发现，这个综合征可能是由“定向能量”（directed energy）造成的。

伯恩斯说，这个综合征“极有可能”是人为造成的，而俄罗斯可能是幕后黑手，但在进一步调查之前，他不会作出明确的结论。俄罗斯否认参与其中。周二早些时候，哈里斯发表演讲指责北京以胁迫和恐吓的方式再次提出在南中国海的主权声索，这是她在访问东南亚期间对中方行为最尖锐的批评，她提到印太地区对美国的安全至关重要。

越南政府在一份新闻稿中表示，“总理申明，越南坚持公正、自力更生、多边和各种国际保障，是世界集团的一个负责任的成员。”新闻稿提到，“越南不会与一个国家站队，以与另一个国家对立”。在哈里斯来访之际，越南政府总理范明政还会见了中国驻越大使熊波。