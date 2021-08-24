因“異常健康事件”出訪延遲後 哈里斯抵達河內

美國副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）8月24日晚上離開新加坡，比原定時間晚了超過三個小時，美國國務院表示，這是因為擔心目的地河內的“異常健康事件”。

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美國政府經常以“異常健康事件”來描述“哈瓦那綜合征”（Havana Syndrome），這是一種具有頭暈、噁心、偏頭痛和記憶力減退等癥狀的病症，之所以這樣命名是因為2016年美國駐古巴大使館的美國官員首次報告了這一情況。

美國駐越南大使館發表聲明說，“副總統辦公室被告知最近在越南河內可能發生的異常健康事件報告。”聲明說，“經過仔細評估，決定繼續副總統的行程”，但沒有詳細說明。白宮新聞發言人珍‧普薩基（Jen Psaki）提到，在哈里斯離開之前，越南就已經報告了“哈瓦那綜合症”病例，但沒有得到證實。她說，在將哈里斯送往越南之前，已經完成了安全評估。

據美國全國廣播公司（NBC）報導，在周末發生“哈瓦那綜合征”事件後，至少有兩名駐越南河內的美國人員將被送出國境。報導說，美國高級官員說，在哈里斯抵達越南的幾個小時前，美國工作人員告知事件涉及奇怪的聲音。

據了解，哈里斯原計畫於當地時間周二下午4時離開新加坡，前往東南亞行程的第二站越南。下午約3時30分，隨行記者準備從巴耶利峇空軍基地啟程，卻突然被告知返回香格里拉酒店。哈里斯的飛機最終於晚上7時30分左右起飛。雖然美國總統和副總統的行程常常會晚於計畫時間，但是這樣的推遲屬罕見。哈里斯的發言人拒絕對延遲的原因發表評論。

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）曾指出，大約200名美國官員和親屬因“哈瓦那綜合征”而患病，其中包括大約100名中情局官員和家屬。他說，美國國家科學院一個工作小組去年12月發現，這個綜合征可能是由“定向能量”（directed energy）造成的。

伯恩斯說，這個綜合征“極有可能”是人為造成的，而俄羅斯可能是幕後黑手，但在進一步調查之前，他不會作出明確的結論。俄羅斯否認參與其中。周二早些時候，哈里斯發表演講指責北京以脅迫和恐嚇的方式再次提出在南中國海的主權聲索，這是她在訪問東南亞期間對中方行為最尖銳的批評，她提到印太地區對美國的安全至關重要。

越南政府在一份新聞稿中表示，“總理申明，越南堅持公正、自力更生、多邊和各種國際保障，是世界集團的一個負責任的成員。”新聞稿提到，“越南不會與一個國家站隊，以與另一個國家對立”。在哈里斯來訪之際，越南政府總理範明政還會見了中國駐越大使熊波。