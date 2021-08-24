美英首脑通话 军方建议白宫应就是否延长撤离日期周二做出决定

美国总统拜登与英国首相约翰逊8月23日就阿富汗局势和将于24日举行的七国集团领导人虚拟峰会进行了通话。据美国有线电视新闻网（CNN）消息，拜登政府的军事顾问建议白宫在周二当天前必须作出是否延长8月31日联军从阿富汗撤军的最后期限的决定，以便于军方有时间将5800名军人及装备和武器从阿富汗首都喀布尔撤离。

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就美英首脑通话，白宫的声明介绍称，“他们讨论了我们的外交和军事人员为疏散其公民、当地工作人员和其他脆弱的阿富汗人而正在进行的努力。他们还讨论了明天的七国集团虚拟领导人会议的计划，强调了与盟友和伙伴密切协调以管理当前局势和形成阿富汗政策的共同方法的重要性。”英国首相府的声明表示，两国首脑“讨论了英国和美国为协调快速和安全地从喀布尔国际机场撤离我们的国民和那些以前为我们政府工作的人而正在进行的努力。两国领导人同意继续合作，以确保那些有资格离开的人能够离开，包括在疏散的初始阶段结束后。”

英方声明说，“首相和拜登总统指出，为确保在阿富汗取得的进展并防止出现人道主义危机，协调一致的外交接触非常重要。他们承诺推动国际行动，包括通过七国集团和联合国安理会，以稳定局势，支持阿富汗人民并努力建立一个具有包容性和代表性的阿富汗政府。”此前，《卫报》等多家英国媒体报导，约翰逊将在七国集团领导人峰会上游说拜登，恳请他在英美盟友之间出现紧张关系的周末后，将美国军队留在喀布尔机场超过8月31日大限。这一消息得到了英国首相府在周日的证实。

塔利班发言人苏海尔·沙欣（Suhail Shaheen）22日在接受英国天空新闻台采访时，对美国可能延后撤军日期发出警告。沙欣表示，如果美军延迟撤军，那么美军将面临“严重后果”。沙欣说，“这是一条红线。拜登总统宣布，他们将在8月31日撤出所有军队。如果他们延长这个时间，就意味着他们正在扩大占领。这会在我们之间造成不信任。如果他们打算继续占领，就会引起我们的反应，会产生严重后果。”

因此，拜登政府是否将决定延长8月31日从阿富汗撤离期限成为了当下的关键性问题。路透社周一援引两位外交人士的话透露指，七国集团领导人在周二举行虚拟峰会讨论阿富汗问题时，预计将在是否正式承认或制裁塔利班的问题上保证团结一致。报导指，他们承诺推动国际行动，包括通过七国集团和联合国安理会，以稳定局势，支持阿富汗人民并努力建立一个具有包容性和代表性的阿富汗政府。

另据CNN报导，美国军方正在向白宫建议，必须在周二就延长8月31日的最后期限作出决定，以便有足够的时间撤出目前在喀布尔当地的5800名美军及其装备和武器。如果总统同意，军方预计在美军于阿富汗开始缩编之前，“再过几天”会尽量疏散更多的人，可能在本周末进行。据CNN了解，截至周一，拜登仍在决定是否延长撤出所有美国军队的最后期限。拜登的几位顾问以当地的安全局势为由，建议不要延期。官员们最近几天一直在监测潜在的恐怖主义威胁，他们引用了“持续的”和可信的信息，即机场外的混乱局势已经为“伊斯兰国呼罗珊分支”（ISIS-K）和其他组织创造了一个目标。

报导指，五角大楼向拜登发出决策最后通牒之前，塔利班宣布美国必须在8月31日之前撤出所有部队。美国军方官员表示，他们目前仍计划在这一期限内完成任务，现在每天都有疏散航班加快步伐将数千人送出阿富汗，美军甚至在必要时进入喀布尔救回人员。虽然美国国家安全高层表示乐观，认为没有必要延长到8月31日以后，但拜登表示，如果有必要，撤离美国公民和一些阿富汗人的任务可能会持续到9月。目前，美国国防部发言人约翰·柯比 （John Kirby ）说，“军方正在为8月31日的最后期限而努力。这就是总司令赋予我们的任务......这就是我们正在努力执行的任务。”

随着时间的推移，五角大楼周一表示，美国和联军飞机在过去24小时内从喀布尔疏散了大约16000人，美军运送了其中不到11000人。美国官员拒绝透露有多少美国人被疏散，但据一位熟悉政府“情况报告”的消息人士称，截至美东时间周一上午7:30，自美国航班开始以来，疏散行动已将4293名美国公民飞出阿富汗。该消息人士说，报告显示，369名美国人“自喀布尔时间午夜起”就被列入名单，说明这项工作是24小时进行的。报告还指出，已经联系了1000名美国公民前往机场进行处理，“但一部分可能在阿富汗境外”。

这位熟悉情况的消息人士说，报告称“自行动开始以来"，已有20156名阿富汗人和642名第三国国民或来历不明的人被疏散”。美国国务院发言人普莱斯（ Ned Price ）周一表示，他们没有公开分享这一信息，因为他们不想提供粗糙或过时的信息。谈到8月31日的最后撤离期限，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周一告诉记者，“问题是，我们是否正在实现我们这次行动的目标？把我们的人，那么多帮助我们的阿富汗人和那么多处于危险中的阿富汗人带出来，我们相信我们做到了”。

报导指，但是，受雇于美国大使馆的阿富汗人告诉CNN，他们试图前往机场并离开这个国家的努力被残酷地榨干了，没有成功，或者他们设法到达了机场，但在到达机场的过程中满身是血，精神恍惚。当被问及他们的说法，以及他们试图到达疏散航班的情况时，普莱斯说，当地雇用的工作人员“绝对是优先事项”。普莱斯在周一的新闻发布会上重申，“他们绝对是我们计划的一部分。对他们的承诺，对他们的安全和保障的承诺，是绝对不会减少的”。普莱斯说，他们已经能够重新安置当地雇用的工作人员，但没有提供具体数字。