两名美国会两党议员包机私自飞抵喀布尔考察 拜登政府很生气

据美国拜登政府官员说，两名国会议员周二在正在进行的混乱疏散中突然飞抵喀布尔国际机场，使国务院和美国军方人员感到震惊，他们不得不转移资源，为这两位议员提供安全和信息。此举迫使众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)当天警告议员们，不要通过前往阿富汗“不必要地转移 ”美国资源。这两名抵达喀布尔的两党议员此前都有着为美军服役的经历。

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拜登政府官员说，来自马萨诸塞州的民主党籍众议员塞斯·穆尔顿（Seth Moulton）和来自密歇根州的共和党籍众议员彼得·梅耶尔（Peter Meijer）乘坐一架包机飞来，在喀布尔国际机场地面上停留了几个小时。官员们说，这两个人是乘坐另一架包机离开喀布尔的，这促使官员们抱怨说，他们占用了本可以给其他美国人或逃离该国的阿富汗人的座位。据美联社报导，据这些官员说，美国军方在这两名议员的飞机飞往喀布尔时发现了这次访问。

一位拜登政府官员说，政府认为议员的访问显然是无益的，其他官员说，访问被视为分散了机场部队和指挥官的注意力，他们正在与时间赛跑，以尽快撤离美国人、处于危险中的阿富汗人和其他国民。这两名私自前往阿富汗的议员都是退伍军人，他们对拜登政府处理从阿富汗撤军的方式提出了强烈批评。

佩洛西在信中写道，“鉴于这种情况的紧迫性，一些议员希望前往阿富汗和周边地区是可以理解的，这反映了我们对当地人的生命的高度重视。”她称，美国国务院和国防部的官员已经敦促立法者不要在“这个危险的时期”前往这个高度动荡的地区。

佩洛西在周二晚间的信中说，“议员前往阿富汗和周边国家将不必要地转移所需的资源，使他们无法完成安全和迅速地从阿富汗撤离面临危险的美国和阿富汗人的优先任务。”

据《华盛顿邮报》报导，穆尔顿办公室在一份新的声明中说，“（他们此行是）对撤离美国人和我们盟友的任务进行监督。他们在实地工作数小时后，现已离开喀布尔”。声明说，“他们改变了对延长8月31日最后期限的看法。”

声明表示，“在与当地的指挥官交谈并看到这里的情况后，很明显，由于我们开始疏散的时间太晚，无论我们做什么，我们都不能按时让所有人离开，甚至在9月11日之前也不能。”

报导指，白宫没有被提前告知这次旅行，并且对此很生气。穆尔顿和梅耶尔是先飞到阿联酋，跳上一架军用飞机进入喀布尔国际机场，事先没有告诉拜登政府任何事情。