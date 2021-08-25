兩名美國會兩黨議員包機私自飛抵喀布爾考察 拜登政府很生氣

據美國拜登政府官員說，兩名國會議員周二在正在進行的混亂疏散中突然飛抵喀布爾國際機場，使國務院和美國軍方人員感到震驚，他們不得不轉移資源，為這兩位議員提供安全和信息。此舉迫使眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)當天警告議員們，不要通過前往阿富汗“不必要地轉移 ”美國資源。這兩名抵達喀布爾的兩黨議員此前都有着為美軍服役的經歷。

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拜登政府官員說，來自馬薩諸塞州的民主黨籍眾議員塞斯·穆爾頓（Seth Moulton）和來自密歇根州的共和黨籍眾議員彼得·梅耶爾（Peter Meijer）乘坐一架包機飛來，在喀布爾國際機場地面上停留了幾個小時。官員們說，這兩個人是乘坐另一架包機離開喀布爾的，這促使官員們抱怨說，他們佔用了本可以給其他美國人或逃離該國的阿富汗人的座位。據美聯社報導，據這些官員說，美國軍方在這兩名議員的飛機飛往喀布爾時發現了這次訪問。

一位拜登政府官員說，政府認為議員的訪問顯然是無益的，其他官員說，訪問被視為分散了機場部隊和指揮官的注意力，他們正在與時間賽跑，以儘快撤離美國人、處於危險中的阿富汗人和其他國民。這兩名私自前往阿富汗的議員都是退伍軍人，他們對拜登政府處理從阿富汗撤軍的方式提出了強烈批評。

佩洛西在信中寫道，“鑒於這種情況的緊迫性，一些議員希望前往阿富汗和周邊地區是可以理解的，這反映了我們對當地人的生命的高度重視。”她稱，美國國務院和國防部的官員已經敦促立法者不要在“這個危險的時期”前往這個高度動蕩的地區。

佩洛西在周二晚間的信中說，“議員前往阿富汗和周邊國家將不必要地轉移所需的資源，使他們無法完成安全和迅速地從阿富汗撤離面臨危險的美國和阿富汗人的優先任務。”

據《華盛頓郵報》報導，穆爾頓辦公室在一份新的聲明中說，“（他們此行是）對撤離美國人和我們盟友的任務進行監督。他們在實地工作數小時後，現已離開喀布爾”。聲明說，“他們改變了對延長8月31日最後期限的看法。”

聲明表示，“在與當地的指揮官交談並看到這裡的情況後，很明顯，由於我們開始疏散的時間太晚，無論我們做什麼，我們都不能按時讓所有人離開，甚至在9月11日之前也不能。”

報導指，白宮沒有被提前告知這次旅行，並且對此很生氣。穆爾頓和梅耶爾是先飛到阿聯酋，跳上一架軍用飛機進入喀布爾國際機場，事先沒有告訴拜登政府任何事情。