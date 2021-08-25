美国会两党议员要求拜登政府延长从阿富汗撤离期限

自华盛顿方面消息，美国国会两党议员在8月24日的闭门简报会中，敦促拜登政府高级官员延长8月31日美军撤出阿富汗的最后期限，认为届时不可能撤出所有美国人和阿富汗盟友。

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据《纽约时报》报导，当拜登说他打算暂时遵守本月底的最后期限时，来自美国国会的压力不断上升。在最近几天，即使是资深的民主党籍议员也说这个日期是不现实的。来自科罗拉多州的民主党众议员杰森·克劳（Jason Crow）说，“美国国会内部有一个广泛的两党协议，我们必须让美国公民离开，我们必须让我们的阿富汗伙伴和盟友离开。”曾在美国陆军游骑兵部队服役的克罗说，“这在现在和月底之间是无法完成的，所以日期必须延长，直到我们完成这一任务。”

来自两党的议员们在与美国国防部长、国务卿、国家情报总监和参谋长联席会议主席举行的机密简报会上向拜登政府施压，要求延长这一任务。来自密歇根州的民主党众议员、前中情局官员和国防官员埃莉莎·斯洛特金(Elissa Slotkin)说，“这是我们都试图提出的一个主要观点：敦促他们做更多工作，向总统倡导延长最后期限”。

众议院退役军人事务委员会主席、加州民主党众议员马克·高野（Mark Takano）周二通过声明表示，“我鼓励拜登总统考虑延长美军留在阿富汗的最后期限，以便我们能够尽可能多地撤离我们的阿富汗盟友和美国同胞”。

高野称，“尽管自身面临巨大风险，我们的阿富汗盟友挺身而出帮助我们--对于那些想要帮助支持他们的盟友的退伍军人，我们必须确保他们有时间这样做。我赞扬拜登政府和所有积极致力于疏散这些盟友的军人的努力，并希望我们的退伍军人能够继续支持这项工作”。

众议院外交事务委员会共和党领袖迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）说，如果总统不延长撤军日期，“他的手上就会沾满鲜血”。麦考尔说，“人们将死去，他们将被遗弃”。议员们表示，他们在简报中没有被告知在阿富汗当地还有多少美国公民。白宫官员周二说，自8月14日以来，美国已经“疏散和协助疏散”了大约58000人。

几周来，国会的议员们收到了来自美国公民和阿富汗人试图逃离阿富汗的数千份求助信息。斯洛特金议员在推特上说，“经过20年的战争，我们在未来一周的行动将在全世界留下最持久的印象，而我希望美国被称为一个为那些为我们冒着一切风险的人承担风险的国家。”

另据美国全国广播公司（NBC）报导，随着拜登打算坚持8月31日美军离开阿富汗的最后期限，越来越明显的是，成千上万帮助美国的阿富汗人不会被撤离，这种情况在美国国家安全机构内部造成了深深的挫折感。

一位不愿透露姓名的前美国情报官员说，“人们感到愤怒和厌恶”。一位国防部官员说，当他考虑到有多少阿富汗盟友将被遗弃时，他开始感到恶心。前中央情报局局长约翰·布伦南（John Brennan）说，在中情局，“官员们对他们支持和培训的阿富汗人有一种真正的义务感、道德义务和个人义务”。

但美国军方官员说，当地美军的不稳定局势使拜登没有好的选择来延长他们的存在。共和党人甚至在拜登宣布他的决定之前就表示了愤怒。参议院情报委员会成员、内布拉斯加州共和党参议员本·萨斯（Ben Sasse）说，“该死的最后期限”。他称，“美国人希望我们留下来，直到我们把我们的人救出来，我们的盟友也是如此。... 总统先生，告诉塔利班，无论需要多长时间，我们都会把我们的人救出来，我们完全愿意为此而让塔利班、基地组织和伊斯兰国流血。”

报导指，美国国防部官员却描绘了这样一场战斗可能发生的可怕画面。他们指出，数千名顽强的塔利班战士包围了喀布尔机场，美军可能极易受到攻击。美国可以从空中自卫，但如果爆发战斗，平民伤亡的可能性会很高。而在那个时候，美国人或阿富汗盟友几乎不可能到达机场。

本周，美国政府内的工作人员普遍对导致这种局面的原因指指点点。两位熟悉拜登政府内部讨论的国土安全部高级官员对国务院没有尽早采取行动以加强对特别移民签证申请人的审查表示愤怒。当被问及为什么更多脆弱的阿富汗公民没有更早完成特别移民签证程序时，国务院将矛头指向了特朗普政府，指出拜登领导下的该机构一开始就积压了超过17000名阿富汗申请人。

一位拜登政府高级官员周一表示，在军队撤离后，让处于险境的阿富汗公民离开阿富汗的努力不会停止。这位官员说，“这仍将是一项全天候的努力，既要让那些希望离开阿富汗的人离开，又要继续处理文件，以便面临风险的阿富汗人能够继续前往美国和其他国家进行永久安置”。

美国军方官员对此表示赞同，并说他们将尽可能长时间地让人们离开。两位国防官员说，美国部队将把生命置于装备之上，并将留下装备，就地炸毁。官员们说，机场的美军资产包括大炮、迫击炮、反无人机武器和防雷伏击车，这些都将被摧毁，以便航班可以装满人撤离。