加拿大两个迈克尔家属发起“自由七千步”声援游行

据加拿大《环球邮报》8月24日报导，在华被扣的两名加拿大人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）的家属和支持者计划于9月5日在首都渥太华举行游行，标志他们在中国被拘留的1000天。

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在脸书上，这两名因都叫迈克尔而被加拿大舆论称作“两个迈克尔”的家人呼吁加拿大人与他们一起“走7000步”，以此来认可他们的“勇气和韧性”，并“激发行动”，帮助二人回家。家属们说，“康明凯每天在牢房里都会走7000步，以保持他的身心健康。斯帕弗使用瑜伽、冥想和锻炼来保持坚强”。二人的家属们说，“为了表示对他们的声援，我们将于9月5日在渥太华集体行走。”

2018年12月，华为首席财务官孟晚舟在温哥华因美国的引渡请求被加拿大警方逮捕后不久，现今加拿大人口中的两个迈克尔在中国遭到拘留。两人都被指控犯有“间谍罪”，并在今年接受了审判。8月11日，辽宁省丹东市中级人民法院宣判，认定斯帕弗犯为境外刺探、非法提供国家秘密罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币五万元，驱逐出境。

加拿大政府及盟国认为对他们的拘留是政治性的，对他们的指控是毫无根据的。报导指，在二人失去自由1000天后的那一天，他们的家属及支持者将举行徒步声援活动。游行将于上午9:30在渥太华温莎公园开始。他们的家属呼吁“不能参加渥太华游行的人，无论他们在哪里，都要走7000步，并在社交媒体上用#bringthemhome（将他们带回家）的标签发布照片”。

报导指，在渥太华举行的游行是纪念这一严峻的里程碑的一系列活动之一。《环球邮报》每天都会在头版刊登两位迈克尔被拘留的时间，该报正在组织一场给中国驻渥太华大使馆写信的活动。

此前，康明凯的旧朋克乐队也发布了一首歌曲，呼吁释放他。周三，康明凯在布达佩斯居住时与之合作的匈牙利乐队“破产”(Bankrupt)发布了一个新的合作音乐视频《飞往多伦多的飞机》，视频中世界各地的支持者相互分发“释放康明凯”的标志。

据彭博社周三报导，斯帕弗周一对定罪和十一年监禁提出了上诉，该消息人士要求不透露身份，因为他们未经授权与媒体交谈。