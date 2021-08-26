加拿大兩個邁克爾家屬發起“自由七千步”聲援遊行

據加拿大《環球郵報》8月24日報導，在華被扣的兩名加拿大人邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）的家屬和支持者計畫於9月5日在首都渥太華舉行遊行，標誌他們在中國被拘留的1000天。

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在臉書上，這兩名因都叫邁克爾而被加拿大輿論稱作“兩個邁克爾”的家人呼籲加拿大人與他們一起“走7000步”，以此來認可他們的“勇氣和韌性”，並“激發行動”，幫助二人回家。家屬們說，“康明凱每天在牢房裡都會走7000步，以保持他的身心健康。斯帕弗使用瑜伽、冥想和鍛煉來保持堅強”。二人的家屬們說，“為了表示對他們的聲援，我們將於9月5日在渥太華集體行走。”

2018年12月，華為首席財務官孟晚舟在溫哥華因美國的引渡請求被加拿大警方逮捕後不久，現今加拿大人口中的兩個邁克爾在中國遭到拘留。兩人都被指控犯有“間諜罪”，並在今年接受了審判。8月11日，遼寧省丹東市中級人民法院宣判，認定斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑十一年，並處沒收個人財產人民幣五萬元，驅逐出境。

加拿大政府及盟國認為對他們的拘留是政治性的，對他們的指控是毫無根據的。報導指，在二人失去自由1000天後的那一天，他們的家屬及支持者將舉行徒步聲援活動。遊行將於上午9:30在渥太華溫莎公園開始。他們的家屬呼籲“不能參加渥太華遊行的人，無論他們在哪裡，都要走7000步，並在社交媒體上用#bringthemhome（將他們帶回家）的標籤發布照片”。

報導指，在渥太華舉行的遊行是紀念這一嚴峻的里程碑的一系列活動之一。《環球郵報》每天都會在頭版刊登兩位邁克爾被拘留的時間，該報正在組織一場給中國駐渥太華大使館寫信的活動。

此前，康明凱的舊朋克樂隊也發布了一首歌曲，呼籲釋放他。周三，康明凱在布達佩斯居住時與之合作的匈牙利樂隊“破產”(Bankrupt)發布了一個新的合作音樂視頻《飛往多倫多的飛機》，視頻中世界各地的支持者相互分發“釋放康明凱”的標誌。

據彭博社周三報導，斯帕弗周一對定罪和十一年監禁提出了上訴，該消息人士要求不透露身份，因為他們未經授權與媒體交談。