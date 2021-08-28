喀布尔机场遇袭 拜登：未来24到36小时可能再发生

美国总统拜登警告，阿富汗当地局势仍极度危险，发生在阿富汗喀布尔机场的攻击事件，未来24到36小时极可能再度发生。

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美军撤离阿富汗计划历经最动荡的2天，拜登周末留在华盛顿紧盯局势最新发展，28日上午并与国安团队、现场指挥官讨论27日在阿富汗对“呼罗珊伊斯兰国”（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）的报复空袭行动。

拜登透过声明表示，他曾誓言会追捕对美军与喀布尔无辜百姓发动袭击的组织，“我们已经做到”。这次空袭不会是最后一次，美军会持续追捕参与这次令人发指袭击的所有人，并让他们付出代价。

至于阿富汗当地情况，拜登坦言仍极度危险，机场遭受恐怖袭击的威胁依然很高。美军指挥官向他示警，未来24到36小时极有可能再次发生攻击事件。

对此，拜登下达指令，让当地美军采取一切可能措施优先防护部队，并确保当地美军拥有所有权力、资源与计划，以保护当地美国民众。

尽管喀布尔局势危急，撤离行动仍持续展开，27日约6800人离开当地，其中包括数百名美国人。拜登在声明中也表示，28日也讨论进行中的准备计划，以协助民众在美军撤离后，仍能继续离开阿富汗。

喀布尔机场26日发生自杀攻击事件，造成13名美军殉职。美国国防部28日公布遇难者名单，包括11名陆战队员、1名海军，以及1名陆军士官。为报复伊斯兰国的恐怖攻击，美军出动无人机进行空袭，炸死2名伊斯兰国武装分子，1人受伤。