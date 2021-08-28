美国媒体称拜登的政治前途押注在塔利班

拜登上台以来，外交展现出老练姿态，还展现与军队站在一起的形象，但是从阿富汗撤军，喀布尔机场难民绝望奔逃，飞机起落架上掉落尸体，机场恐怖攻击造成数十名美军死伤，还要与塔利班有防范恐攻的合作，让拜登声望下挫，成为拜登就任总统以来最大的危机。

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《华盛顿邮报》报导，纽约市立大学史泰登岛学院美国政治学教授弗拉纳根(Richard Flanagan)表示，拜登把他的政治前途全部押注在与塔利班的合作，如果塔利班哪个疯狂的指挥官朝飞机开枪，甚至发射对空飞弹那该怎么办？

美利坚大学美国外交学荣誉教授亚当斯(Gordon Adams)表示，美国与塔利班现在处于“相互挟持”的关系，避免混乱对双方而言都有好处。尽管塔利班与发动恐怖攻击的伊斯兰国(IS)是死对头，但对这两个组织“恐攻默契”的质疑已出现。

《纽约时报》报道：塔利班15日攻进喀布尔后，拜登曾说，身为总统，他会承担一切责任，不忘再度强调混乱与死亡都是无可避免的风险。但26日喀布尔机场的恐怖攻击造成13名美军死亡，是美军近一年半来在阿富汗首传伤亡，拜登无庸置疑将遭受政界强烈批评。《纽约时报》说：喀布尔机场恐怖攻击对拜登的总统生涯是否有重大伤害，尚待观察。

根据《今日美国》(USA Today)的民调，拜登目前仅有41%的民众满意度，不满意度为55%，显示其执政蜜月期已经结束；而在盟友之间，也有质疑拜登31日撤军的期限操之过急，甚至是否有意为之的声音。

不过事情未必有这么简单，等美军全面撤出后，在当地曾为美军效力的阿富汗人如果遭到报复，将会不断唤醒民众的记忆。