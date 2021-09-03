塔利班即将宣布新政府的成立 国际社会是否承认倍受关注

塔利班即将宣布组建新政府，据塔利班发言人告诉法新社，原本预期会在周五祈祷后宣布新政府的成立，但现在看来可能要等到周六。路透社报导说，消息来源都称临时政府内阁很快就会出炉，但没有确切时间。

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路透社的消息说，塔利班消息人士周五称，塔利班联合创始人巴拉达尔将领导阿富汗新政府，新政府可能很快就会宣布。巴拉达尔是塔利班政治委员会负责人。三名消息人士称，他将与已故塔利班创始人奥马尔的儿子穆罕默德·雅各布和谢尔·穆罕默德·阿巴斯·斯坦内克扎伊在新政府中担任高级职位。一名不愿透露姓名的塔利班官员告诉路透社:“所有高层领导人都已抵达喀布尔，宣布新政府的准备工作已进入最后阶段。”

塔利班誓言要比上次1996到2001年执政更具包容性。塔利班第一次执政时，以严酷实施极度保守伊斯兰律法而恶名昭彰，女性被禁止参与公众生活，女孩无法上学，娱乐活动被禁止，并实施石刑等严酷惩罚。现在所有人都在看，塔利班推出的内阁，是否能挽救因为战乱而受创的经济，并履行承诺，成立更包容的政府。阿富汗最大航空公司阿里亚纳阿富汗航空在得到塔利班与航空当局开绿灯后，将于3日稍晚恢復国内班机，先开始飞马萨里沙利夫到首都喀布尔班机。西联公司和速汇金国际公司也都表示恢復转帐业务，许多阿富汗人都仰赖海外亲戚汇款维生。

至于国际社会是否会承认塔利班新政府，- 英国外交大臣拉布周五表示，英国不会承认塔利班是阿富汗的新政府，但必须应对阿富汗的新现实情况，而且不想看到这个国家的社会和经济结构受到破坏。拉布在访问巴基斯坦时说，如果没有塔利班一定程度上的配合，不可能将大约1.5万人撤离喀布尔。他说，“我们的确认为能够进行接触和直接沟通非常重要。”

德国外交部长马斯 周四表示，如果塔利班满足某些条件，德国准备恢复在喀布尔的外交存在。马斯在斯洛文尼亚对媒体表示：“我们希望看到一个具包容性的政府，也希望他们尊重基本人权和妇女权利。阿富汗绝不能再次成为国际恐怖主义的滋生地。如果这些要求得到满足，而且安全形势允许，我们准备在喀布尔恢复外交存在。”

法国外交部长勒德里昂指出，巴黎将根据塔利班是否允许人们离开该国丶是否允许人道救援进入阿富汗丶是否与所有恐怖组织彻底决裂以及是否尊重人权，特别是妇女的权利来做出判断。勒德里昂表示：“目前我们没有迹象表明塔利班正在朝这个方向发展。”

美国说，判断塔利班的标准是他们是否允许阿富汗人和持有有效证件的外国人自由旅行，女性和少数民族的权利，还有，可能对华盛顿来说更重要的是，塔利班是否会阻止国际恐怖组织利用阿富汗作为基地。国务卿布林肯指出，“我们采取的每一步行动，不是基于塔利班领导的政府说什么，而是基于它为履行承诺而采取的行动。”

塔利班发言人周五稍早发推表示，中国外交部已承诺要维持驻阿富汗大使馆运作，并加强双边关系与人道援助。塔利班位于卡塔尔政治办公室的成员阿卜杜勒-萨拉姆-哈纳菲 2日与中国外交部副部长吴江浩通了电话，塔利班发言人沙欣 在通话后表示，“中国副外长说，他们将维持他们在喀布尔的大使馆，并补充说，与过去相比，我们的关系将得到加强。阿富汗可以在区域内的安全和发展中发挥重要作用。中国还将继续并增加其人道援助，特别是为治疗新冠病毒提供援助。”