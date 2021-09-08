台湾促进转型正义委员会规划 将移除蒋介石纪念堂铜像

台湾促进转型正义委员会(促转会）9月8日公布，纪念蒋介石的中正纪念堂转型方案，未来将以“反省威权历史公园”为主轴，并移除纪念堂内前总统蒋介石铜像，盼兼顾转型正义与铭记历史。拆除雕像提议将于明年提交政府批准。

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综合媒体报导，台湾促转会日前在委员会议确认“中正纪念堂园区转型方案”规划构想，代理主任委员(主委)叶虹灵8日说明转型方案指出，预计以“反省威权历史公园”为主轴，将园区变为历史教育素材，除了改造威权空间，也要重构纪念叙事，而针对园区内主要威权象征3大处置措施部分，建议大厅蒋介石铜像应予移除、堂体功能及外观应予改造，以及园区整体崇拜轴线应予破除。

移除蒋介石铜像 学者提：不能和解、至少共存

“难道我们没有办法找出，至少说不能讲’和解’，但是至少有没有办法‘共存’，更进一步努力呢？我觉得他们不用心。”长期主张“台独”的东华大学民族发展与社会工作学系教授施正锋对本台表示。

施正锋认为，如果硬要拆除蒋介石铜像并不好，应该要去说服。施正锋说，蒋介石在台湾白色恐怖时代，甚至更早的228，当然有扮演某种关键的角色。但是当时是在国共斗争的氛围里，其实里面死的共产党可能更多，当时“台独”还没有真的出现。

施正锋：“台湾人真正卷进去是国民党内部’中统’跟’军统’的斗争，还不算真正的共产党。我觉得应该要好好地站在当时的脉络之下。蒋介石某种程度扮演外省人百万大军’摩西’的角色。所以越是要把他这样，我觉得不妥。和解的努力都已经不够了，把旧的疮疤再拿出来，相当没有智慧。”