英国外长拉布谴责香港警方逮捕邹幸彤等港支联四骨干

英国外交部长9月8日发推谴责香港警方再次逮捕香港支联会主持日常工作的副主席邹幸彤和另外三名常委：梁锦威、邓岳君及陈多伟。

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邹幸彤和另外三名香港支联会在9日一早就被逮捕后，英国外交部长多米尼克‧拉布（Dominic Raab，又译蓝韬文）在推特上说：“今天逮捕香港支联会成员，是北京利用国家安全法来瓦解公民社会和扼杀香港政治异议人士又一次令人不寒而栗的表现。” 最新数字显示：自去年香港实施国安法以来，已经有143人因违反国安法被拘捕，其中有64人未能获得保释。

香港支联会于1989年5月21日成立。每年6月4日，支联会都在香港铜锣湾维多利亚公园举办全球最大规模的纪念“六四”烛光晚会，悼念“八九六四屠城事件”的亡魂，要求平反“六四”。香港支联会的五大纲领是“释放民运人士、平反八九民运、追究屠城责任、结束一党专政、建设民主中国”。

天安门母亲发起人之一张先玲就此对“自由亚洲”表示：过去30多年来，支联会的角色非常重要，很多大陆人到香港参加六四晚会，到纪念馆看展览，全因支联会的活动，令当局未能掩盖真相。非常感谢香港同胞和支联会的工作人员，30多年来，对六四不离不弃的悼念和遣责，不管当局怎样对付他们，他们所做的事情，正义的事情，是会载入史册的。

港警国安处最近称香港支联会为外国代理人，并要求支联会向港警国安处提交有关资料。9月5日，香港支联会发布声明表示不会向港警缴交资料；邹幸彤6日接受香港商业电台访问时重申，香港市民支援爱国民主运动，联合会只是接受捐款的民间组织，并非外国代理人。

7日，邹幸彤等人进入警察总部递交信件，否认支联会是“外国代理人”，以回应港警国安处要求该组织常委提交资料与相关证明。当日香港保安局局长邓炳强警告说，如果有人不应国安处的要求交出资料，当局会迅速采取行动。

被捕前一天，身为香港律师的邹幸彤表示：“我想同香港人讲，要继续抗争。不要屈服于无理强权之下，不要屈服于每日要讲大话（假话）、卑躬屈膝的生活。尽可能在自己的空间下，顺从自己的良知而活。”“即使放弃抗争，不见得政权就会放过你，一些已解散的团体仍然被穷追猛打，唯一能依靠的是自己的力量和外界的关注，继续做对的事。”