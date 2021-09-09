不断打击香港支联会 港警司法成政治清算工具？

以纪念“六四”而著名的香港支联会及其人员不断受到香港警方和司法的打击，他们在周四（9日）晚间发布消息说，收到警务处通知，说香港律政司将正式起诉支联会主席、副主席等多名骨干成员。此外，周四中午前，香港警方国安处到在旺角的六四纪念馆搜查，带走多样物品。

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周三清晨，香港警方拘捕了支联会副主席邹幸彤在内的四名常委，指控他们涉嫌“没有遵从香港国安法第43条实施细则通知规定提供资料罪”。他们将在9月10日早九点半在西九龙法院第二庭提堂。

周四，香港支联会通过脸书发文说，港府将起诉支联会主席李卓人、副主席何俊仁和邹幸彤，以及支联会，指控他们涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”。

同一天中午，香港国安处还以搜证为名，带同在前一天被捕的支联会常委梁锦威，到在旺角的六四纪念馆搜查，大批警员在大厦门口把守，架起封锁线，逗留大约两个多小时后，带走了馆内的大量六四历史展品。包括民主女神像、身穿“平反六四、薪火相传”黑衫的司徒华展板以及二十多箱放在胶盒内的书本和报章等物品用货车送走。

警员搜查完毕后还把大门锁上。已辞任支联会常委的蔡耀昌到现场了解情况，他在警方撤离后，尝试返回六四纪念馆检查。他对自由亚洲电台表示，纪念馆闭路电视被人破坏，大门的门锁也被更换，所以现在无法知道，警方在馆内做过什么事情。

天安门母亲发起人之一张先玲质疑警方的行动是否要抹去历史隐瞒真相。