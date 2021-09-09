不斷打擊香港支聯會 港警司法成政治清算工具？

以紀念“六四”而著名的香港支聯會及其人員不斷受到香港警方和司法的打擊，他們在周四（9日）晚間發布消息說，收到警務處通知，說香港律政司將正式起訴支聯會主席、副主席等多名骨幹成員。此外，周四中午前，香港警方國安處到在旺角的六四紀念館搜查，帶走多樣物品。

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周三清晨，香港警方拘捕了支聯會副主席鄒幸彤在內的四名常委，指控他們涉嫌“沒有遵從香港國安法第43條實施細則通知規定提供資料罪”。他們將在9月10日早九點半在西九龍法院第二庭提堂。

周四，香港支聯會通過臉書發文說，港府將起訴支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會，指控他們涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”。

同一天中午，香港國安處還以搜證為名，帶同在前一天被捕的支聯會常委梁錦威，到在旺角的六四紀念館搜查，大批警員在大廈門口把守，架起封鎖線，逗留大約兩個多小時後，帶走了館內的大量六四歷史展品。包括民主女神像、身穿“平反六四、薪火相傳”黑衫的司徒華展板以及二十多箱放在膠盒內的書本和報章等物品用貨車送走。

警員搜查完畢後還把大門鎖上。已辭任支聯會常委的蔡耀昌到現場了解情況，他在警方撤離後，嘗試返回六四紀念館檢查。他對自由亞洲電台表示，紀念館閉路電視被人破壞，大門的門鎖也被更換，所以現在無法知道，警方在館內做過什麼事情。

天安門母親發起人之一張先玲質疑警方的行動是否要抹去歷史隱瞞真相。