台湾最新民调显示：近9成民众反对“一国两制”

台湾行政院大陆事务委员会9月9日公布的最新一项民调显示，有87.5%的民众反对北京的“一国两制”，另有89.4%的民众反对北京对台湾的外交打压。

广告 继续浏览后续

这项由台湾国立政治大学选举研究中心受陆委会委托所作的民调还显示，88.8%的台湾民众反对中国当局在立陶宛同意让台湾以“台湾”名义设立代表处后，一再以经济外交手段对立陶宛施压。

台湾民众对所谓“一国两制”从来都持强烈的怀疑和反对态度。香港实施国安法之后，民主自由进一步遭到当局侵蚀，民主派人士遭遇全面迫害与清算，更加直接地让台湾人看到“一国两制”神话的破灭。

阿富汗政局在美军撤离后发生巨变，而中国官媒则向台湾民众喊话，炒作美国对台安全承诺不可靠等相关议题。

台湾政大所作的民调显示，有70.4%的民众不认同中国官媒的做法；另有88.6%的民众支持蔡英文政府持续与美国等理念相近国家合作，确保台海和平稳定的现状。

阿富汗一夕变天之后，针对台湾内部有人质疑台湾在安全上是否过分依赖美国的问题，蔡英文总统曾在民进党中常会上表示，台湾唯一的选项是让自己更强大、更团结、更坚定保卫自己。民调显示，有83.9%的民众支持蔡英文的说法；另有81.3%的民众支持政府强化国家安全与自我防卫能力；82.8%的民众支持政府捍卫国家主权和台湾民主。

在两岸关系方面，民调显示有64.2%的民众支持政府修法加强管制涉国家核心关键技术人员前往大陆；而新冠疫情过后台湾如果重新开放边境，有64%的民众支持政府严审中国大陆人士的赴台申请。

仍然在两岸关系方面，有85.4%的民众主张“广义维持现状”；73%的民众认为北京对台湾政府不友善；57.9%的民众认为北京对台湾民众不友善；85.1%的民众认为台湾的未来和两岸关系的发展需要由台湾2350万人民决定。

台湾陆委会在公布这项民调结果时指出，北京当局应该停止对台湾的威吓打压，正视台湾提出的“和平、对等、民主、对话”的互动倡议，务实处理两岸问题，以便为良性互动创造有利条件。

台湾政大选举研究中心接受陆委会民调委托后，在9月2日至6日以电话访问台湾20岁以上成年民众，收到有效样本1073份，信赖度为95%，抽样误差在正负2.99%。