四方安全对话首次面对面峰会 美印澳日领导人会前发言实录

四方安全对话（Qaud）首次领导人面对面峰会9月24日在位于美国首都华盛顿的白宫东厢举行。与会的美国总统拜登（Joe Biden）、印度总理莫迪（Narendra Modi）、澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison ）和日本首相菅义伟周五下午在峰会正式开始前作出了如下发言。

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作为东道主的拜登发言说，“好吧，让我首先说，我很荣幸地欢迎莫里森总理、莫迪总理和菅义伟首相来到白宫，参加我们所举行的四方安全对话的首次当面会谈。”他说，“这个小组会议的民主伙伴拥有共同的世界观，对未来有共同的愿景，共同来应对我们时代的关键挑战，从新冠病毒到气候再到新兴技术。它体现了我本周早些时候在联合国谈到的一种方法。”

拜登说，“当我们6个月前会面时，我们作出了具体承诺，以推进我们共同和积极的议程，建立一个自由和开放的印度-太平洋。今天，我可以自豪地说，我们正在取得卓越的进展。”他指出，“我们的疫苗计划正按计划在印度额外生产10亿剂疫苗，以增加全球供应。我们正在对气候变化采取行动，通过新的伙伴关系实现零排放航运。”

拜登说，“今天，我们还启动了一项新的四方安全对话奖学金，让来自我们四方安全对话国家的学生在美国这里攻读领先的STEM专业（科学、技术、工程和数学）的高级学位。它代表了对未来的领导者、创新者和先驱者的投资。”他强调，“总之，我们是有着悠久合作历史的四个主要民主国家。我们知道如何把事情做好，而且我们愿意接受挑战。我期待着我们今天的讨论，我感谢你们。”拜登说， “现在我向我的印度朋友让出发言权。”

莫迪说，“拜登总统、莫里森首相、菅义伟首相：我感谢拜登总统倡议组织这次历史性的、首次亲自参加的四方安全对话首脑会议。我们四个国家在2004年第一次走到一起，向海啸后的印太地区提供支持。”他说，“今天，当世界正在努力应对新冠病毒全球大流行时，我们作为四方安全对话再次会面，为人类的利益而努力，基于--我们的四方安全对话疫苗倡议将大大帮助印太地区的国家。”

莫迪说，“基于共同的民主价值观，四方安全对话决定以积极的思维和积极的方式向前迈进。我非常高兴与我的朋友们讨论广泛的话题，从供应链到全球安全，从气候行动到新冠病毒反应，到技术领域的合作。”他说，“我是--从某种意义上说，我们的四方安全对话将发挥促进全球福祉的作用。我相信，我们在四方安全对话下的合作将确保印太地区和世界的繁荣与和平。谢谢你们。”

莫里森随后发言说，“非常感谢您，总理。谢谢你，总统先生。我非常荣幸能与你们在一起，在这个宏伟的地方。我感谢你的领导，这次让我们聚集在一起，亲自参加我们伟大的朋友，莫迪总理和菅义伟首相。还有，布林肯国务卿，也很高兴和你在一起。”

莫里森表示，“我们是自由民主国家，相信有一个有利于自由的世界秩序。我们相信一个自由和开放的印度-太平洋，因为我们知道这才能带来一个强大、稳定和繁荣的地区，这样我们的公民、我们的人民就能在一个自由的社会中实现他们对未来的希望和梦想。”

莫里森说，“四方安全对话是为了展示像我们这样的民主国家，正如你所说的，总统先生，可以完成事情，可以处理我们在一个非常复杂和不断变化的世界中面临的巨大挑战”。他说，“而目前世界上没有任何地方比印度-太平洋更有活力--这个地区拥有非凡的机会、广泛的多样性、巨大的财富，但也有许多必须克服的挑战。”

莫里森指出，“我们也看到了我们国家的作用。 我们将我们在印度-太平洋的家园视为我们希望关注的地方，以确保我们的人民能够实现他们为自己准备的一切。”

莫里森说，“因此，当我们再次作为四方安全对话成员聚集在这里时，在距离上次会议仅仅六个月的时间里，我们已经取得了如此多的成就。我们带着对未来的巨大希望走到一起。”

莫里森说，“至少有六亿七千万，安全和有效的疫苗剂量已经在那里了。总统先生，10亿（剂疫苗）是我们的目标，今天我们将在此基础上增加，利用我们的国家力量集体制造和分发这些疫苗，拥有剂量，但也要确保它们走完最后一英里，确保它们在该地区所有地方得到派发。”

莫里森说，“我们正在共同研究低排放技术，这些技术将确实改变世界，并将世界带向净零经济--新的能源经济。”他续指，“我们正在努力使网络空间和新兴及关键技术在开放的社会中得到信任和安全，解决问题，并应对供应链的挑战，这些挑战在许多方面掌握着我们在21世纪的安全和繁荣以及环境的钥匙。”

莫里森说，“因此，我们一起站在印太地区，我们希望这个地区永远没有胁迫，所有国家的主权权利得到尊重，争端按照国际法和平解决。我们以集体的力量走到一起，相互尊重，透明，而且重要的是，我们是一个整体。”

莫里森谈到，“因此，总统先生，再次感谢你作为四方安全对话领导人与我们一起参加这次会议。我谨代表澳大利亚人民，感谢分享这个伟大论坛的四方安全对话所有领导人在我们地区的领导力。”

莫里森说，“我毫不怀疑，我们四个国家在一起，使自由、开放和包容的印度-太平洋的希望力量倍增。在这一点上，我很高兴地交给我亲爱的朋友，日本首相菅义伟先生。”

菅义伟说，“乔、莫迪总理、斯科特，很高兴再次见到你们。”他说，“在乔的领导下，正如3月份所承诺的那样，我们在这里举行了有史以来第一次亲临现场的四方安全对话峰会。 这一活动表明我们四国之间的强大团结以及我们对自由和开放的印度-太平洋的共同愿景的坚定承诺。”

菅义伟说，“四方安全对话是一个极其重要的倡议，由四个拥有共同基本价值观的国家组成，为在印度-太平洋实现基于法治的自由和开放的国际秩序的事业而合作。”他说，“迄今为止，四方安全对话一直在促进广泛领域的务实合作，以应对区域挑战，包括新冠病毒。”

菅义伟说，“在这次峰会上，我希望我们能够总结迄今为止取得的具体进展，并讨论如何进一步扩大四方安全对话在基础设施和清洁能源等新领域的合作，以及促进科技领域的人员交流。”他说，“我相信，我们将能够进行一次极富成效的会议。”

菅义伟说，“此外，美国取消对来自福岛县的日本食品--包括大米、蔬菜和其他产品的进口限制，这是我在4月向乔提出的要求，是支持地震和海啸恢复的一个重要步骤。我们非常感激。”他说，“谢谢你们。”

拜登说，“谢谢”。