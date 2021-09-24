四方安全對話首次面對面峰會 美印澳日領導人會前發言實錄

四方安全對話（Qaud）首次領導人面對面峰會9月24日在位於美國首都華盛頓的白宮東廂舉行。與會的美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison ）和日本首相菅義偉周五下午在峰會正式開始前作出了如下發言。

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作為東道主的拜登發言說，“好吧，讓我首先說，我很榮幸地歡迎莫里森總理、莫迪總理和菅義偉首相來到白宮，參加我們所舉行的四方安全對話的首次當面會談。”他說，“這個小組會議的民主夥伴擁有共同的世界觀，對未來有共同的願景，共同來應對我們時代的關鍵挑戰，從新冠病毒到氣候再到新興技術。它體現了我本周早些時候在聯合國談到的一種方法。”

拜登說，“當我們6個月前會面時，我們作出了具體承諾，以推進我們共同和積極的議程，建立一個自由和開放的印度-太平洋。今天，我可以自豪地說，我們正在取得卓越的進展。”他指出，“我們的疫苗計畫正按計畫在印度額外生產10億劑疫苗，以增加全球供應。我們正在對氣候變化採取行動，通過新的夥伴關係實現零排放航運。”

拜登說，“今天，我們還啟動了一項新的四方安全對話獎學金，讓來自我們四方安全對話國家的學生在美國這裡攻讀領先的STEM專業（科學、技術、工程和數學）的高級學位。它代表了對未來的領導者、創新者和先驅者的投資。”他強調，“總之，我們是有着悠久合作歷史的四個主要民主國家。我們知道如何把事情做好，而且我們願意接受挑戰。我期待着我們今天的討論，我感謝你們。”拜登說， “現在我向我的印度朋友讓出發言權。”

莫迪說，“拜登總統、莫里森首相、菅義偉首相：我感謝拜登總統倡議組織這次歷史性的、首次親自參加的四方安全對話首腦會議。我們四個國家在2004年第一次走到一起，向海嘯後的印太地區提供支持。”他說，“今天，當世界正在努力應對新冠病毒全球大流行時，我們作為四方安全對話再次會面，為人類的利益而努力，基於--我們的四方安全對話疫苗倡議將大大幫助印太地區的國家。”

莫迪說，“基於共同的民主價值觀，四方安全對話決定以積極的思維和積極的方式向前邁進。我非常高興與我的朋友們討論廣泛的話題，從供應鏈到全球安全，從氣候行動到新冠病毒反應，到技術領域的合作。”他說，“我是--從某種意義上說，我們的四方安全對話將發揮促進全球福祉的作用。我相信，我們在四方安全對話下的合作將確保印太地區和世界的繁榮與和平。謝謝你們。”

莫里森隨後發言說，“非常感謝您，總理。謝謝你，總統先生。我非常榮幸能與你們在一起，在這個宏偉的地方。我感謝你的領導，這次讓我們聚集在一起，親自參加我們偉大的朋友，莫迪總理和菅義偉首相。還有，布林肯國務卿，也很高興和你在一起。”

莫里森表示，“我們是自由民主國家，相信有一個有利於自由的世界秩序。我們相信一個自由和開放的印度-太平洋，因為我們知道這才能帶來一個強大、穩定和繁榮的地區，這樣我們的公民、我們的人民就能在一個自由的社會中實現他們對未來的希望和夢想。”

莫里森說，“四方安全對話是為了展示像我們這樣的民主國家，正如你所說的，總統先生，可以完成事情，可以處理我們在一個非常複雜和不斷變化的世界中面臨的巨大挑戰”。他說，“而目前世界上沒有任何地方比印度-太平洋更有活力--這個地區擁有非凡的機會、廣泛的多樣性、巨大的財富，但也有許多必須克服的挑戰。”

莫里森指出，“我們也看到了我們國家的作用。 我們將我們在印度-太平洋的家園視為我們希望關注的地方，以確保我們的人民能夠實現他們為自己準備的一切。”

莫里森說，“因此，當我們再次作為四方安全對話成員聚集在這裡時，在距離上次會議僅僅六個月的時間裡，我們已經取得了如此多的成就。我們帶着對未來的巨大希望走到一起。”

莫里森說，“至少有六億七千萬，安全和有效的疫苗劑量已經在那裡了。總統先生，10億（劑疫苗）是我們的目標，今天我們將在此基礎上增加，利用我們的國家力量集體製造和分發這些疫苗，擁有劑量，但也要確保它們走完最後一英里，確保它們在該地區所有地方得到派發。”

莫里森說，“我們正在共同研究低排放技術，這些技術將確實改變世界，並將世界帶向凈零經濟--新的能源經濟。”他續指，“我們正在努力使網絡空間和新興及關鍵技術在開放的社會中得到信任和安全，解決問題，並應對供應鏈的挑戰，這些挑戰在許多方面掌握着我們在21世紀的安全和繁榮以及環境的鑰匙。”

莫里森說，“因此，我們一起站在印太地區，我們希望這個地區永遠沒有脅迫，所有國家的主權權利得到尊重，爭端按照國際法和平解決。我們以集體的力量走到一起，相互尊重，透明，而且重要的是，我們是一個整體。”

莫里森談到，“因此，總統先生，再次感謝你作為四方安全對話領導人與我們一起參加這次會議。我謹代表澳大利亞人民，感謝分享這個偉大論壇的四方安全對話所有領導人在我們地區的領導力。”

莫里森說，“我毫不懷疑，我們四個國家在一起，使自由、開放和包容的印度-太平洋的希望力量倍增。在這一點上，我很高興地交給我親愛的朋友，日本首相菅義偉先生。”

菅義偉說，“喬、莫迪總理、斯科特，很高興再次見到你們。”他說，“在喬的領導下，正如3月份所承諾的那樣，我們在這裡舉行了有史以來第一次親臨現場的四方安全對話峰會。 這一活動表明我們四國之間的強大團結以及我們對自由和開放的印度-太平洋的共同願景的堅定承諾。”

菅義偉說，“四方安全對話是一個極其重要的倡議，由四個擁有共同基本價值觀的國家組成，為在印度-太平洋實現基於法治的自由和開放的國際秩序的事業而合作。”他說，“迄今為止，四方安全對話一直在促進廣泛領域的務實合作，以應對區域挑戰，包括新冠病毒。”

菅義偉說，“在這次峰會上，我希望我們能夠總結迄今為止取得的具體進展，並討論如何進一步擴大四方安全對話在基礎設施和清潔能源等新領域的合作，以及促進科技領域的人員交流。”他說，“我相信，我們將能夠進行一次極富成效的會議。”

菅義偉說，“此外，美國取消對來自福島縣的日本食品--包括大米、蔬菜和其他產品的進口限制，這是我在4月向喬提出的要求，是支持地震和海嘯恢復的一個重要步驟。我們非常感激。”他說，“謝謝你們。”

拜登說，“謝謝”。