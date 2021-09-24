拜登提名驻加拿大大使人选：美国等待加政府对华政策更新

经美国总统拜登提名为驻加拿大大使人选的大卫·科恩（David L. Cohen）9月22日在出席国会参议院外交委员会提名听证会时表示，美国正在等待加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）政府承诺已久的对华政策更新。

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科恩在提名听证会上向参议员们表示，“我们都在等待加拿大发布其整体中国政策的框架”。他说，“作为大使，如果我被确认，这是一个适当的角色，参与讨论并确保加拿大的政策反映其在对待中国方面的言论。”此前，特鲁多率领的加拿大联邦自由党于20日的大选中获胜，但未赢得过半数席位，因此加拿大政坛将延续少数政府局面。科恩补充说，美国和加拿大在应对“中国这个生存威胁”方面加强合作和协调是关键。

在刚刚过去的加拿大大选中，特鲁多受到了来自保守党和舆论的新一轮压力，特别是在涉及到与中国对抗等地缘政治问题时，加拿大是否在拜登政府的考虑范围之内。例如，在上周的一次竞选活动中，特鲁多被迫解释为什么加拿大没有加入由美国、英国和澳大利亚组成的“奥库斯”（Aukus）三边安全协议。

当被指责加拿大被盟国冷落的情况下，特鲁多解释说，该协议是关于核动力潜艇的，与堪培拉不同，渥太华没有立即购买核潜艇的计划。他强调，加拿大仍然是“五眼联盟”的强大成员，该联盟包括三边安全协议伙伴以及新西兰。

拜登22日在与澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)会面前说， “美国没有比澳大利亚更亲密或更可靠的盟友了，我们国家已经在一起很长时间了”。这一发言引起了加拿大人的注意。在加拿大大选期间，保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）曾承诺，若当选将寻求加拿大加入三边安全协议和同样关注印太地区的四方安全对话（Quad）。

2020年10月，加拿大在纪念与中国建立外交关系50周年时特鲁多政府发表声明，承诺重新评估这一关系。时任加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）通过声明表示，“使用胁迫性外交使加拿大重新审视其方法，重点是多边合作”。声明说，“在我们建立一个与中国关系的新框架时，加拿大将与合作伙伴一起努力，使中国政府对其国际义务负责。”不过，特鲁多政府承诺在去年年底发布的对华政策审查更新至今仍未面世。

加拿大现任外长马克·加诺（Marc Garneau）和加拿大外交部周四没有立即回应有关对华政策新框架状况的问题。此前，加拿大外交部副部长玛塔·摩根（Marta Morgan）在6月的一次议会听证会上说，加方对中国的态度“正在演变，以应对就我们国家安全和我们核心民主价值观的威胁。”摩根说，“我们正在继续挑战中国政府不利于加拿大利益和价值观的行动”。

在被问及对华政策新框架的状况时，摩根告诉加拿大议会下属的加中关系委员会说，“我们正在处理具体的挑战，如迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯的（Michael Kovrig）任意拘留。” 在周三的听证会上，科恩告诉与会的美国参议员们，加拿大更喜欢在全球舞台上与他人合作。他说，“加拿大在其外交事务中几乎似乎更喜欢以多边方式工作，这有时可能使他们看起来没有你想象的那么直言不讳。”

科恩说，“在两个迈克尔和任意拘留的案件中，他们一直非常直言不讳，而美国一直非常支持。”此外，当被参议员问及他将如何努力缓解新冠疫情造成的供应链中断，以及是否认为将供应链从中国转移到更靠近美国本土有任何价值，科恩回答说，将鼓励这些类型的讨论。他表示，“显然，任何时候我们能够将供应链转移到我们的半球，而不是中国，对半球和美国都是一种经济利益。”科恩说，“只要我们能做到这一点，我认为这对美国和加拿大来说都是好政策。”