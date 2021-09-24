美国司法部与华为达成协议允许孟晚舟返回中国

《华尔街日报》周五报道称，美国司法部与华为达成一项协议，如果华为副董事长兼财务长孟晚舟认罪并支付巨额罚款，美国将终止对孟晚舟的引渡请求和刑事诉讼，允许她返回中国。

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路透社早些时候报道，孟晚舟预计周五在纽约东区联邦法院视频出庭，以解决美国检方对她提起的诉讼；检方将在庭上宣布对孟晚舟“暂缓起诉”，之后她得以离开加拿大。

路透社称，这意味着，孟晚舟在加拿大被拘禁近三年后，不用引渡到美国接受审讯，这就化解了美中两国之间的一个重要矛盾。

华为创始人任正非的女儿孟晚舟2018年12月在温哥华国际机场被捕。美国对她发出逮捕令，指控她在华为与伊朗有关业务方面向汇丰银行提供了具有误导性的信息，导致汇丰银行违反美国制裁伊朗的禁令。与美国有引渡条约的加拿大应美方要求逮捕了孟晚舟。

经过持续近1000天的法庭程序，孟晚舟引渡案听证会于8月份在温哥华结束，当时法官表示，将于10月21日宣布判决日期。

加拿大《环球邮报》周五引述知情人士的消息说，孟晚舟与美国司法部的认罪协议不涉及两名被北京囚禁的加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕沃尔（Michael Spavor），即使孟晚舟被允许离开加拿大，两名加拿大人也不可能获释。

在孟晚舟被捕后，北京拘捕了康明凯和斯帕沃尔，判处斯帕沃尔11年徒刑。此举被认为是北京报复加拿大帮助美国逮捕孟晚舟。