加两个迈克尔与家人团聚 康明凯前妻：对那些帮助获释的人无比感激

美国国务卿布林肯9月24日通过声明对此前在中国遭到扣押的两名加拿大人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）乘机重返加拿大的消息表示欢迎。加拿大总理特鲁多及外长马克·加诺（Marc Garneau）等官员前往卡尔加里机场接机。特鲁多在机场向这两名同叫迈克尔的加拿大人表示，“欢迎回家”。

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布林肯通过推特写道，“我们欢迎中华人民共和国政府在加拿大公民康明凯和迈克尔·斯帕弗被任意拘留两年半后予以释放。”他在美国国务院发表的声明中称，“美国政府与国际社会站在一起，欢迎中华人民共和国当局在加拿大公民迈克尔·斯帕弗和康明凯被任意拘留超过两年半后决定释放他们。我们很高兴他们将返回加拿大的家中。”

据加拿大广播公司报导，两位迈克尔乘坐加拿大皇家空军飞机于美东时间25日早上8点抵达卡尔加里机场。据等候已久的现场电视摄像显示，特鲁多和加诺等加方官员于黑暗的早晨等待在停机坪上，两位迈克尔从从飞机上走下。身穿白色衬衫戴着黑色口罩的特鲁多迎上前相继与两位迈克尔和其他官员交谈，并最终与二人拥抱。

加诺在推特上写道，“康明凯和迈克尔·斯帕弗回到了加拿大。我们被他们在这一漫长的磨难中所表现出的勇气和韧性所鼓舞。我们感谢每个人，包括我们的国际合作伙伴，他们帮助确保了两人的释放。”

据悉，斯帕弗在出生地卡尔加里与家人团聚，康明凯随后则乘坐另一架飞机回到他家人居住的多伦多。在抵达多伦多国际机场后，康明凯告诉记者说他的心情“非常好”。 他说，“能回到加拿大的家真是太棒了。我非常感谢所有为我们两个人回家而努力工作的人。”

在康明凯失去自由的1019天中一直为他奔走努力的前妻维纳·纳吉布拉（Vina Nadjibulla）在机场停机坪上与他相拥。纳吉布拉表示，她对那些使康明凯获释的人感到“无比的感激”。纳吉布拉说，“没有任何语言可以描述我们在过去24小时内所感受到的情绪。”

此外，中国华为公司首席财务官孟晚舟于当地时间25日晚间顺利飞抵深圳。