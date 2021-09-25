加兩個邁克爾與家人團聚 康明凱前妻：對那些幫助獲釋的人無比感激

美國國務卿布林肯9月24日通過聲明對此前在中國遭到扣押的兩名加拿大人邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）乘機重返加拿大的消息表示歡迎。加拿大總理特魯多及外長馬克·加諾（Marc Garneau）等官員前往卡爾加里機場接機。特魯多在機場向這兩名同叫邁克爾的加拿大人表示，“歡迎回家”。

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布林肯通過推特寫道，“我們歡迎中華人民共和國政府在加拿大公民康明凱和邁克爾·斯帕弗被任意拘留兩年半後予以釋放。”他在美國國務院發表的聲明中稱，“美國政府與國際社會站在一起，歡迎中華人民共和國當局在加拿大公民邁克爾·斯帕弗和康明凱被任意拘留超過兩年半後決定釋放他們。我們很高興他們將返回加拿大的家中。”

據加拿大廣播公司報導，兩位邁克爾乘坐加拿大皇家空軍飛機於美東時間25日早上8點抵達卡爾加里機場。據等候已久的現場電視攝像顯示，特魯多和加諾等加方官員於黑暗的早晨等待在停機坪上，兩位邁克爾從從飛機上走下。身穿白色襯衫戴着黑色口罩的特魯多迎上前相繼與兩位邁克爾和其他官員交談，並最終與二人擁抱。

加諾在推特上寫道，“康明凱和邁克爾·斯帕弗回到了加拿大。我們被他們在這一漫長的磨難中所表現出的勇氣和韌性所鼓舞。我們感謝每個人，包括我們的國際合作夥伴，他們幫助確保了兩人的釋放。”

據悉，斯帕弗在出生地卡爾加里與家人團聚，康明凱隨後則乘坐另一架飛機回到他家人居住的多倫多。在抵達多倫多國際機場後，康明凱告訴記者說他的心情“非常好”。 他說，“能回到加拿大的家真是太棒了。我非常感謝所有為我們兩個人回家而努力工作的人。”

在康明凱失去自由的1019天中一直為他奔走努力的前妻維納·納吉布拉（Vina Nadjibulla）在機場停機坪上與他相擁。納吉布拉表示，她對那些使康明凱獲釋的人感到“無比的感激”。納吉布拉說，“沒有任何語言可以描述我們在過去24小時內所感受到的情緒。”

此外，中國華為公司首席財務官孟晚舟於當地時間25日晚間順利飛抵深圳。