国民党今选主席 党内已忧习近平电贺否

中国国民党主席选举今天投票，共有约37万党员拥有投票权。国民党主席改选，寻求连任的党主席江启臣、前主席朱立伦、孙文学校总校长张亚中、前彰化县长卓伯源4人角逐。国民党主席选举结果于今晚出炉，党内皆担忧习近平是否会发贺电致意。前总统马英九今天被媒体询问是否满意党主席候选人的两岸论述，他表示，可以再加强。

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据中央社今天报道称，国民党主席选举25日登场，上午8时至下午4时投票，全台共分422个投开票所，投票结束后随即开票。据国民党党务人士上午说，天气不错，预估投票率会有5成左右，最快下午6时结果就会出炉。

朱立伦特别选在上午10时10分，于新北市的投票所完成投票。他表示，希望爱国民党的同志都要出来投票，每一票都很重要，选后全党团结对抗民进党。他认为这次的投票率会比历次高一些，天气很好，相信很多党员会出来投票。张亚中在台北市投票，他表示，谁当选党主席，都会为国民党带来新面貌，期待选后国民党能产生新论述与新方向；党内竞争是好事，但选后要团结与合作。

江启臣在台中市投票，他说，他对选情有信心，大家都期待国民党的改革能够延续，努力让党更好。他的心情很轻松，也呼吁在做好防疫的情况下，踊跃出来投票，投票率应该会不错，肯定比去年他补选主席时高。至于向党员诉求是党内最大公约数的卓伯源，今天会在家乡彰化的投票所投票。

前总统马英九今天一早也投票，对于媒体询问是否满意党主席候选人的两岸论述，他表示，可以再加强。媒体追问，是否有感受到亡党感在基层发酵，马英九仅简短回应没有。

据新头壳今天报道称，国民党党主席投票现正如火如荼进行中，竞选过程为近日党内外众所瞩目的焦点。除了当选人花落谁家之外，还有一件是让国民党忐忑不安，那就是在公布当选结果后，中共总书记习近平是否会致电庆贺，因为这关系到了日后国共关系的走向。

国民党历任党主席自 2013 年马英九连任开始，到 2017 年的吴敦义，当选后都有接到来自中共领导人的贺电，唯独去年3月赢得补选的江启臣没有收到贺电。经过探询后，国台办发言人发出一条新闻稿，表示“注意到”中国国民党主席补选结果，希望中国国民党在江启臣主席带领下，珍惜和维护两党既有政治基础。

据该报道，经推测，应是江启臣的亲美立场，让北京对他采取观望的态度，再加上去年国民党主席补选过程中，江启臣多次抨击“九二共识”过时、欠缺弹性，主张检讨两岸路线论述，因此被北京方面质疑是“隐性台独”，“留校察看”。

回看此次国民党主席选举候选人中，唯有张亚中质疑“九二共识”只能处理事务性问题，不能解决政治问题，其他 3 名候选人都坚守“九二共识”，目的是为了和中共有进行对话的空间。

江启臣对外表示，若当选将指派领袖级特使代表国民党全面推动两岸交流，并参加“海峡论坛”，候选人之一朱立伦也秉持着恢复两岸交流管道及平台的主张，并且要在对岸设立服务处。

另外，今年7月1日中共建党百周年纪念日，包括连战、洪秀柱等前党主席都有致电以表心意，但国民党中央却以没有前例加以拒绝，这也成为了中共面对党主席选举结果态度的关键。