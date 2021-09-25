德国大选战：外交政策可能继续延续？

德国大选战周六进入最后冲刺，周日就将进行投票选举。谁能成为选举的赢家，仍然充满悬念。因为德国两个最大党联盟党和社民党在最后的民意调查中，得分都在20%的范围内，社民党略略领先，但没有哪个党有特别明显的优势。根据Allensbach 9月24日的民意调查，社民党得分26%，联盟党得分继续回升，得分已上涨到25%。占第三位的绿党得分16%。随后是自民党和选项党，得分均为10%。左翼党得分5%，正好可以进入联邦议会。

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9月23日，七个有机会进入联邦议会的主要政党的候选人进行了最后一轮电视辨认。之前的三大党辩论中，始终避开外交政策，受到多方诟病。23日的辩论终于开始争论对华政策。绿党总理候选人贝尔博克首先对中国开炮。她抨击默克尔领导的联邦政府“对专制政权太软弱”，导致中国、俄罗斯等国利用了空隙。她说，“在这场体制竞赛中，我们需要明确立场，我们是欧洲，我们要有战略自主。这意味着，我们必须在欧盟共同外交政策、人权领域开启新篇章。”

自民党主席林德纳立即对贝尔博克表示赞同。他对欧中投资协议持批评态度，并呼吁德国经济界摆脱对中国的依赖。为此，德国应当和亚洲其他国家以及南美国家签署协议。“面对中国，我们必须同等兼顾利益与价值观。”

但执政党之一基社盟主席索德尔则反驳说，德国固然不应该向中国谄媚，但是也“不必对中国指手划脚。”索德尔指责绿党没有外交政策能力，在对华政策上“世界观不成熟”，并警告切忌因此而威胁“数十万的德国工作岗位”。

基民盟籍联盟党总理候选人拉舍特支持延续默克尔的对华政策。他认为，德国必须继续当好“中国的可靠伙伴。”

选项党对绿党的对华立场提出了严厉批评。曾在中国工作多年的该党候选人威德尔（Alice Weidel）在电视辩论中说，“德国需要和中国保持良好，缓和的关系”。“尤其是中国，实在是太重要了”。像贝尔博克那样拿着一个棍棒来应对中国是不恰当的。

周六，本来比较低调的默克尔总理陪同联盟党候选人拉舍特来到拉舍特的故乡亚琛，举行了最后一场拉票活动。

根据民调，对中国强硬的贝尔博克最多只能当上部长。德国电视一台报道说，社民党籍外长马斯估计，德国的外交政策将继续延续。