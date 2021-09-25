欧中下周战略对话 博雷利拟提欧洲不会被劝阻深化与台湾关系

据《南华早报》9月24日报导，中欧第十一轮高级别战略对话预计将于28日举行。消息人士称，中国国务委员兼外长王毅将与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell）通过视频连线主持会谈。对此，欧盟外交官员向政治新闻网站POLITICO表示，博雷利届时将向中方官员提出，欧洲将不会被劝阻深化与台湾的关系。

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据悉，这次对话是北京和布鲁塞尔在年度领导人峰会之前开展的年度交流的一部分。《南华早报》的报导称，中欧第十一轮战略对话正值一个“微妙的”时刻——例如，旨在抗衡中国在印太地区影响力的美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）宣布建立，德国总理默克尔即将告别德国政坛，而她一直是中欧密切关系的最有力支持者。消息人士称，执掌欧洲气候政策的欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）还会与中国副总理韩正进行会晤。

POLITICO报导指，据一名欧盟官员介绍说，博雷利在与中方官员的会谈中，将提到“‘一个中国政策’，但也重申欧盟和成员国有兴趣与台湾发展关系和合作”。另一位官员补充说，“为立陶宛的决定辩护”的信息，也将被转达给北京。报导指，博雷利还将在与王毅的会晤中提出诸如人权、制裁和网络攻击等欧中关系间的“难点”问题。

博雷利与王毅的会谈将在美国总统拜登24日召开四方安全对话（Qaud）首次领导人面对面峰会后数日举行。即使在法国对美国、英国和澳大利亚之间的新的三边安全协议（AUKUS）表示愤怒，导致堪培拉撕毁了与巴黎达成的利润丰厚的潜艇交易之后，欧盟仍然坚持美国伙伴的战略重要性。

在欧中举行第十一轮高级别战略对话的同一周内，欧盟委员会的两名高级官员将前往美国，参加美欧跨大西洋贸易和技术委员会的启动仪式。该委员会关注主题从人工智能到国有企业补贴，被认为是应对中方崛起所带来的问题的跨大西洋努力。