欧中外长战略对话 欧盟是否会触及深化与台关系？

欧洲联盟与中国外长下周举行外交战略对话，中央社报道，有不具名的欧盟官员表示，在成员国立陶宛因与台湾深化交往而遭中国施压议题上，预期欧盟将重申与台湾合作符合自己的利益。

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欧盟执行委员会9月24日公布，欧盟外交和安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）与中国外长王毅将于9月28日透过视讯方式举行战略对话，但并未说明细节。

欧中外长届时将讨论的议题受瞩。据POLITICO新闻网站25日报导，一位不具名的欧盟官员表示，预期博雷尔会向王毅表示，欧洲深化与台湾的关係不会被阻止。博雷尔将提及“一个中国政策”，但也重申欧盟和成员国发展与台湾关係与合作符合欧洲自己的利益。

欧中外长下周对话是否触及台湾议题？欧盟对外事务部（EEAS）发言人马斯拉里（Nabila Massrali）25日对中央社表示，目前议程都还在确认之中，若依照过去模式，除讨论欧中双边议题外，会包含关于区域及全球挑战议题。

欧盟成员国立陶宛因允许台湾在首都维尔纽斯（Vilnius）设立名称含“台湾”的代表处等事件，与中国关係紧张，并遭北京以政治、经贸等手段强力施压。欧盟轮值主席国斯洛文尼亚总理杨萨（Janez Janša）近期大动作致函欧盟成员国，呼吁各成员国领袖支持立陶宛抵挡中国压力、勿屈服于贸易威胁。

欧中外长届时是否会提及台湾议题，以及如何表述受关注。