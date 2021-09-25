歐中下周戰略對話 博雷利擬提歐洲不會被勸阻深化與台灣關係

據《南華早報》9月24日報導，中歐第十一輪高級別戰略對話預計將於28日舉行。消息人士稱，中國國務委員兼外長王毅將與歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell）通過視頻連線主持會談。對此，歐盟外交官員向政治新聞網站POLITICO表示，博雷利屆時將向中方官員提出，歐洲將不會被勸阻深化與台灣的關係。

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據悉，這次對話是北京和布魯塞爾在年度領導人峰會之前開展的年度交流的一部分。《南華早報》的報導稱，中歐第十一輪戰略對話正值一個“微妙的”時刻——例如，旨在抗衡中國在印太地區影響力的美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）宣布建立，德國總理默克爾即將告別德國政壇，而她一直是中歐密切關係的最有力支持者。消息人士稱，執掌歐洲氣候政策的歐盟委員會執行副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）還會與中國副總理韓正進行會晤。

POLITICO報導指，據一名歐盟官員介紹說，博雷利在與中方官員的會談中，將提到“‘一個中國政策’，但也重申歐盟和成員國有興趣與台灣發展關係和合作”。另一位官員補充說，“為立陶宛的決定辯護”的信息，也將被轉達給北京。報導指，博雷利還將在與王毅的會晤中提出諸如人權、制裁和網絡攻擊等歐中關係間的“難點”問題。

博雷利與王毅的會談將在美國總統拜登24日召開四方安全對話（Qaud）首次領導人面對面峰會後數日舉行。即使在法國對美國、英國和澳大利亞之間的新的三邊安全協議（AUKUS）表示憤怒，導致堪培拉撕毀了與巴黎達成的利潤豐厚的潛艇交易之後，歐盟仍然堅持美國夥伴的戰略重要性。

在歐中舉行第十一輪高級別戰略對話的同一周內，歐盟委員會的兩名高級官員將前往美國，參加美歐跨大西洋貿易和技術委員會的啟動儀式。該委員會關注主題從人工智能到國有企業補貼，被認為是應對中方崛起所帶來的問題的跨大西洋努力。