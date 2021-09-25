歐中外長戰略對話 歐盟是否會觸及深化與台關係？

歐洲聯盟與中國外長下周舉行外交戰略對話，中央社報道，有不具名的歐盟官員表示，在成員國立陶宛因與台灣深化交往而遭中國施壓議題上，預期歐盟將重申與台灣合作符合自己的利益。

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歐盟執行委員會9月24日公布，歐盟外交和安全政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）與中國外長王毅將於9月28日透過視訊方式舉行戰略對話，但並未說明細節。

歐中外長屆時將討論的議題受矚。據POLITICO新聞網站25日報導，一位不具名的歐盟官員表示，預期博雷爾會向王毅表示，歐洲深化與台灣的關係不會被阻止。博雷爾將提及“一個中國政策”，但也重申歐盟和成員國發展與台灣關係與合作符合歐洲自己的利益。

歐中外長下周對話是否觸及台灣議題？歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）25日對中央社表示，目前議程都還在確認之中，若依照過去模式，除討論歐中雙邊議題外，會包含關於區域及全球挑戰議題。

歐盟成員國立陶宛因允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立名稱含“台灣”的代表處等事件，與中國關係緊張，並遭北京以政治、經貿等手段強力施壓。歐盟輪值主席國斯洛文尼亞總理楊薩（Janez Janša）近期大動作致函歐盟成員國，呼籲各成員國領袖支持立陶宛抵擋中國壓力、勿屈服於貿易威脅。

歐中外長屆時是否會提及台灣議題，以及如何表述受關注。