菅义伟：美国重返CPTPP非常重要 这是日本的基本观点

日本首相菅义伟9月24日在美国白宫参加了四方安全对话（Quad）领导人首次面对面峰会后于华盛顿召开了记者会。他向媒体表示，美国重返《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP，日媒仍延用协定原名TPP)非常重要，并指“这是日本的一个基本观点”。

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日本自民党此前宣布，总裁选举将于9月29日投计票。菅义伟已于3日宣布他不会参加即将到来的自民党总裁选举。菅义伟24日还在纽约举行的联合国大会一般性辩论上发表视频演说。在参加了美日印澳峰会后，菅义伟周五在华盛顿的一家酒店中就日本国内外的政策话题和峰会进展召开了记者会。

据日本首相官邸介绍，菅义伟就四方安全对话峰会表示，“在会议上，我们领导人就印太地区面临的关键问题，如新冠疫情、气候变化、新技术和地区形势等坦诚地交换了意见。这四个国家的疫苗政策在规模上是无可比拟的。我们同意在基础设施、空间、清洁能源和人民交流方面进行合作。”他指出，“我们还同意在未来举行年度峰会。这项由日本、美国、澳大利亚和印度推动的倡议现在已经完全确立。我认为这是一次非常有意义的会议，有助于进一步发展我们的合作，实现我们四国（主张）的自由和开放的印度-太平洋。”

据《产经新闻》报导，菅义伟就四方安全对话此次峰会议程介绍说，“气候变化问题是这次峰会的主要主题之一，我亲自主持了讨论。我强调了日本、美国、澳大利亚和印度共同努力，建立具体的合作以实现世界脱碳的重要性，并将四国的知识扩展到整个地区，例如提供给东南亚国家。 三位领导人对此表示支持。”

菅义伟说，“日本、美国、澳大利亚和印度的领导人确认，他们将在港口、航运、去碳化和氢气等领域促进具体合作。日本还宣布参加由美国总统拜登组织的旨在减少全球甲烷排放的《全球甲烷减排承诺》。无论如何，日本、美国、澳大利亚和印度这四个国家将领导国际社会取得COP26（《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方会议）及以后的成功。四位领导人一致认为，这样做很重要。”

针对“首相是否呼吁拜登总统重返CPTPP？”的提问，菅义伟回答说，“在美日峰会上，拜登总统给我讲了一些关于过去一年的情况。 而迎接我的是他的妻子。所以我们没有在峰会上讨论CPTPP。”就他本人是否在四方安全对话峰会上提出这一问题，菅义伟说，“我们仍然认为，美国（对CPTPP）的回归是重要的，我们已经说过，我们将避免讨论我们在四方安全对话峰会上的互动细节。就是这样。”

菅义伟说，“这是日本的一个基本观点，即美国的回归很重要。 日本继续说，美国回来很重要。但我们希望避免讨论四方安全对话峰会上的交流。”

日本首相官邸提及，菅义伟在总结过去一年的首相工作，准备向下一任首相交接时表示，“在世界面临新冠疫情、气候变化和来自威权主义的竞争等挑战时，我尽最大努力保护我们的国家利益，为世界和平与安全作出贡献。”他称，“我特别关注的是日美联盟，这是日本外交和安全的基石。我还关注促进自由和开放的印度-太平洋，以及基于多边主义的积极举措。通过这种方式，并基于我与拜登总统建立的信任，我相信美国和日本已经能够进一步加强联盟，并进一步加强我们两国的联系。”

菅义伟说，“此外，我相信我们已经能够深化与美国、澳大利亚、印度、东盟和欧洲等志同道合的国家的合作，以实现日本一直提倡的自由和开放的印度-太平洋。”他说，“我们还领导了诸如疫苗峰会等多边努力，以促进国际社会的团结。” 菅义伟说，“我说的是下一任首相。 我希望您在坚定的战略基础上，积极开展有助于世界和平与安全的外交活动。这就是我要说的全部。”

记者问，“如果下任首相邀请你加入内阁，你会考虑接受吗？你将来会形成一个派别吗？”菅义伟回答说，“我自己，假想一下，不打算接受这样的请求。 我想就我自己一直在研究的、我认为有必要的问题做政策工作。这就是我的感受。"