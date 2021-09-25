菅義偉：美國重返CPTPP非常重要 這是日本的基本觀點

日本首相菅義偉9月24日在美國白宮參加了四方安全對話（Quad）領導人首次面對面峰會後於華盛頓召開了記者會。他向媒體表示，美國重返《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP，日媒仍延用協定原名TPP)非常重要，並指“這是日本的一個基本觀點”。

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日本自民黨此前宣布，總裁選舉將於9月29日投計票。菅義偉已於3日宣布他不會參加即將到來的自民黨總裁選舉。菅義偉24日還在紐約舉行的聯合國大會一般性辯論上發表視頻演說。在參加了美日印澳峰會後，菅義偉周五在華盛頓的一家酒店中就日本國內外的政策話題和峰會進展召開了記者會。

據日本首相官邸介紹，菅義偉就四方安全對話峰會表示，“在會議上，我們領導人就印太地區面臨的關鍵問題，如新冠疫情、氣候變化、新技術和地區形勢等坦誠地交換了意見。這四個國家的疫苗政策在規模上是無可比擬的。我們同意在基礎設施、空間、清潔能源和人民交流方面進行合作。”他指出，“我們還同意在未來舉行年度峰會。這項由日本、美國、澳大利亞和印度推動的倡議現在已經完全確立。我認為這是一次非常有意義的會議，有助於進一步發展我們的合作，實現我們四國（主張）的自由和開放的印度-太平洋。”

據《產經新聞》報導，菅義偉就四方安全對話此次峰會議程介紹說，“氣候變化問題是這次峰會的主要主題之一，我親自主持了討論。我強調了日本、美國、澳大利亞和印度共同努力，建立具體的合作以實現世界脫碳的重要性，並將四國的知識擴展到整個地區，例如提供給東南亞國家。 三位領導人對此表示支持。”

菅義偉說，“日本、美國、澳大利亞和印度的領導人確認，他們將在港口、航運、去碳化和氫氣等領域促進具體合作。日本還宣布參加由美國總統拜登組織的旨在減少全球甲烷排放的《全球甲烷減排承諾》。無論如何，日本、美國、澳大利亞和印度這四個國家將領導國際社會取得COP26（《聯合國氣候變化框架公約》第26屆締約方會議）及以後的成功。四位領導人一致認為，這樣做很重要。”

針對“首相是否呼籲拜登總統重返CPTPP？”的提問，菅義偉回答說，“在美日峰會上，拜登總統給我講了一些關於過去一年的情況。 而迎接我的是他的妻子。所以我們沒有在峰會上討論CPTPP。”就他本人是否在四方安全對話峰會上提出這一問題，菅義偉說，“我們仍然認為，美國（對CPTPP）的回歸是重要的，我們已經說過，我們將避免討論我們在四方安全對話峰會上的互動細節。就是這樣。”

菅義偉說，“這是日本的一個基本觀點，即美國的回歸很重要。 日本繼續說，美國回來很重要。但我們希望避免討論四方安全對話峰會上的交流。”

日本首相官邸提及，菅義偉在總結過去一年的首相工作，準備向下一任首相交接時表示，“在世界面臨新冠疫情、氣候變化和來自威權主義的競爭等挑戰時，我盡最大努力保護我們的國家利益，為世界和平與安全作出貢獻。”他稱，“我特別關注的是日美聯盟，這是日本外交和安全的基石。我還關注促進自由和開放的印度-太平洋，以及基於多邊主義的積極舉措。通過這種方式，並基於我與拜登總統建立的信任，我相信美國和日本已經能夠進一步加強聯盟，並進一步加強我們兩國的聯繫。”

菅義偉說，“此外，我相信我們已經能夠深化與美國、澳大利亞、印度、東盟和歐洲等志同道合的國家的合作，以實現日本一直提倡的自由和開放的印度-太平洋。”他說，“我們還領導了諸如疫苗峰會等多邊努力，以促進國際社會的團結。” 菅義偉說，“我說的是下一任首相。 我希望您在堅定的戰略基礎上，積極開展有助於世界和平與安全的外交活動。這就是我要說的全部。”

記者問，“如果下任首相邀請你加入內閣，你會考慮接受嗎？你將來會形成一個派別嗎？”菅義偉回答說，“我自己，假想一下，不打算接受這樣的請求。 我想就我自己一直在研究的、我認為有必要的問題做政策工作。這就是我的感受。"