德国大选初步结果：肖尔茨和拉舍特争当总理

周日的德国联邦议会大选是全欧洲关注的大事。但选票统计初步结果令德国多个媒体表示，这是一个令人思索的选举。选民没有明确推出第一大党。谁能成为总理，选民没有一锤定音。按照德国法律，谁能组建政府，就能获取总理宝座。

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根据当晚初步统计，两执政党联盟党和社民党得票都在25%左右。社民党略略领先。第三大党为绿党，得票略为14%。第四大党为自民党，第五大党为选项党，这两党得分都有两位数，但靠近10%。

德国电视一台报导说，柏林社民党总部当晚充满欢乐和战斗气氛。社民党总理候选人肖尔茨在社民党总部表示，这么多公民希望他能成为下一届总理，这是一个巨大的成功。

联盟党总理候选人拉舍特在柏林基民盟总部也不认输，而是认为公民给了他组建政府的委托。他说，他将尽一切努力，打造一个由联盟党领导的政府。他组建的政府将走中偏右路线。基社盟主席索德尔表示，选举结果是选民对一个纯粹左派政府的拒绝。社民党高兴得太早了。

绿党总理候选人贝尔博克承认自己在大选战中犯了错误。绿党本来想成为德国的领导力量，但这一目标没有达到。

自民党领袖林德纳表示，他和拉舍特能很好地合作。他赞成牙买加联盟上台，即黑黄绿联盟上台，也就是联盟党、自民党和绿党联合执政。

被视为是右翼民粹的选项党总理候选人威德尔则表示，本党取得了稳固成绩，仍然有两位数的得票率。

社民党候选人肖尔茨和联盟党候选人拉舍特在选举后都想成为总理。虽然两党可以继续联盟执政，但两党都不看好这一联盟。而社民党期望的红红绿联盟则因左翼党得分偏低无法上台。剩下还可以上台的联盟是牙买加联盟，还有红绿黄交通灯联盟，即社民党、绿党、自民党联盟。德国电视二台称，自民党有可能成为造王者。是肖尔茨还是拉舍特能成为德国总理，恐怕要由自民党来决定。当然，绿党也有可能成为造王者。

《焦点》周刊当晚发表评论说：默克尔时代以联盟党陷入历史性灾难告终。今年的德国大选让联盟党陷入历史性惨败。联盟党尝试在默克尔执政16年后，在没有政策大断裂的情况下，只是换一张脸来继续执政，这一战略没有受到选民的欢迎。联盟党的失败当然也有一个名字，那就是拉舍特。大多数公民认为，拉舍特份量太轻，且不合潮流。

周日是德国的超级选举日。除了德国国会大选外，柏林州和梅前州还举行了州议会选举。在梅前州，社民党继续稳坐泰山。在柏林，社民党和绿党跑在最前头，社民党略略领先。在这两州，联盟党也都损失惨重。