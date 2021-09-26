调查显示：日本自民党选举第一轮将无人获得过半票数

决定未来日本新首相人选的自由民主党总裁（党主席）选举将于29日本周三投票，由于自民党目前在参议院及众议院掌握多数席次，新任总裁将在10月4日召开的临时国会被指名为日本的新首相。但有分析认为：4位候选人中不会有人在首轮投票获过半数选票，要靠第二轮投票决胜负几乎已成定局。

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这场选举的参选者两男两女，两男是60岁的自民党前政务调查会长岸田文雄、58岁的行政改革担当大臣河野太郎，两女是61岁的野田圣子和60岁的高市早苗，她们都曾经担任过日本政府的总务大臣。

日本新闻网（NNN）9月25、26日询问调查自民党党员党友的投票意向，有1002人作答。结果显示以河野所获的40%支持率居首，岸田获得25%、高市19%、野田6%。回答“尚未决定、还不知道”者占10%。

由于预估一轮未能过半数，因此选战几乎确定要进到第二轮投票才能决胜负。第一轮得票数为前两名的候选人将对决第二轮。

日本自民党总裁选举的机制是：党员及党友票共382票，自民党籍国会议员票也有382票。报导说，在国会议员票方面，岸田估计可拿到逾30%，稳拿120票；河野可拿到逾30%，约120票；高市约可拿到20%，约70票；野田很难拿到20票以上。登记参选时需要20人推荐。

将自民党的党员党友票及国会议员票相加，预估河野可拿得票在280票以上，是最高票，但无法拿到过半数的383票。因此，第一轮投票可能拿到230票、拿第二高票的岸田在第二轮投票与河野对决的情势几乎已成定局。

不过，党员党友有约10%还没决定要投给谁，加上国会议员可能在选前才改变投票意向，因此选情仍有变化的可能。