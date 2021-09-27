加拿大外长称与中国关系：共存、竞争、合作和挑战

加拿大外交部长马克·加诺(Marc Garneau)9月26日在接受环球新闻节目采访时表示，加拿大政府对于同中国关系正常化不存幻想，形容加方在这个问题上“睁大眼睛”，并以四种方式应对中国，包括“共存、竞争、合作及挑战”。加诺周六曾到卡尔加里机场迎接两位迈克尔回国，即迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig），指二人的状况都很好。

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加诺周日在环球新闻的《西区》节目中对主持人表示，“对（中国政府）来说，这是一项睁大眼睛的政策”。他补充说，任意拘留“两位迈克尔”的行为使加拿大与中国的关系陷入停滞。不过，加诺说，加拿大与中国的关系正在不断演变，两者仍将“共存”。他说，“我们会竞争。我们将在需要合作的领域进行合作，例如气候变化，我们将在适当的时候挑战中国，无论是在人权方面还是在任意拘留方面。”

斯帕弗和康明凯在被拘留1019天后于周五晚间获释，并在加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）的陪同下于周六上午安全降落在卡尔加里机场。加诺说，在两国政府在司法程序中达成延期起诉协议后的几个小时，这两个人就被释放了。他表示，“这当然是一个非常激动人心的时刻。”加诺说，在得知他们回来的消息后，“全国各地的人都很高兴”。

加诺在采访中回避了关于加拿大是否会因“两位迈克尔”被监禁而对中国进行制裁的问题。他重申，“我们将在前进的道路上继续挑战中国”。当被问及加拿大是否会考虑禁止华为5G时，加诺说，“联邦政府将做出决定”，但没有提供进一步的细节。

加诺说，“我们的首要考虑是确保我们电信系统的安，而当我们准备好做出这个决定时，我们会做出这个决定。”报导指，目前，加拿大是“五眼联盟”中唯一没有禁止华为技术的国家。除加拿大外，该联盟由澳大利亚、新西兰、英国和美国组成。

加诺说，自2月以来加拿大政府在寻求禁止任意拘留方面一直在建立“多边支持”。他说，“现在有65个国家一直支持--而且是非常大声地支持--你不能仅仅因为与你打交道的国家有分歧而任意拘留另一个国家的公民”。他说，“而且我认为这种声音正在继续增长，它最终将使那些使用任意拘留的国家重新考虑。”