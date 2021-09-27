博雷利：我们克服了欧盟和我们盟友之间的三边安全协议裂痕

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）9月25日通过博客文章表示，欧盟将加强在在印太地区的参与和与该地区的接触，包括在安全方面。他说，该战略的一个明确的优先事项是与有意愿和志同道合的伙伴合作。

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博雷利通过文章表示，“世界各国领导人在联大上发言，描绘了他们对如何推动世界发展的愿景，并提醒我们，我们在许多方面都站在十字路口。例如，联合国秘书长古特雷斯强调，’我们面临着一个关键时刻‘，现在是‘交付、恢复信任和激发希望’的时候了。他提醒我们，联合国和多边合作存在的理由就是相信，只要我们共同努力，就能成就伟大的事业。”

博雷利说，“同样，美国总统拜登强调，我们正站在‘我们世界的决定性十年’的前面，地球正站在一个‘历史的拐点’。他承诺，美国致力于与其伙伴合作，共同面对这一点，并强调在多边机构的框架内这样做的重要性，以及使用‘密集外交’而不是军事力量”。他说，“米歇尔主席在代表欧盟发言时也强调，‘我们面临着人类历史上的另一个焦点’，欧盟将继续成为和平和可持续发展的主要发起者。同时通过发展我们的战略自主权，减少依赖性，以加强我们的积极影响。”

就澳英美三边安全‘奥库斯’协议（AUKUS）的达成和美欧关系，博雷利指出，“在本周初，所有的焦点都集中在澳大利亚、英国和美国的协议以及这可能对跨大西洋关系产生的潜在影响。这一宣布让世界大吃一惊。接下来的反应不仅仅是关于一个没有通过的潜艇交易，而是关于对欧盟-美国关系和欧盟在印度-太平洋的作用的更广泛的影响”。他说，“我们是亲密的合作伙伴，两者之间缺乏协商和沟通，造成了真正的困难。它提供了一个不协调甚至分裂的西方国家的负面形象，而我们应该在这方面显示出共同的决心和协调，尤其是在地缘战略挑战方面。”

博雷利说，“我们周一与欧盟外长讨论了奥库斯协议问题，部长们明确表示声援法国。我们决定要求美国、澳大利亚和英国解释他们是如何以及为什么做出这个决定的。”他说，“大家还一致认为，印度-太平洋的挑战需要更多的合作，而不是更多的分裂。欧盟的印太战略--我们在宣布建立奥库斯联盟的同一天公布，正是关于欧盟将如何加强在该地区的参与和与该地区的接触，包括在安全方面。该战略的一个明确的优先事项是与有意愿和志同道合的伙伴合作。”

博雷利说，“同样在周一，我会见了澳大利亚外交部长佩恩，并强调了我们对亲密伙伴之间相互通报和协商的期望。外交部长和我一致认为，欧盟和澳大利亚在印太地区有许多共同利益，支持区域稳定和合作，保持区域秩序的开放和基于规则。”他说，“在拜登总统和马克龙总统周四的电话中，美方认识到这一过程没有得到很好的处理，事先协商将是有益的。美国还强调了与欧盟及其成员国（包括法国）在印太地区合作的重要性。同样重要的是，拜登总统明确表示支持欧盟在国防方面发挥更大的作用，与北约形成互补。这是对欧盟-美国关系未来的一个重要信息。”

博雷利说，“我在会见美国国务卿布林肯时重申了这一积极信息。我们重申了美国和欧盟之间强有力的联盟，并同意继续努力采取实际步骤，深化我们的对话和合作。”他说，“如果确保在之前与合作伙伴联系，这个问题是可以避免的。我们需要建立一个系统，以避免今后出现围绕‘奥库斯’的此类问题。正如我们在今年早些时候的欧盟-美国峰会上同意建立的那样，与美国在安全和防务方面的结构性对话可以为此提供一个理想的平台。”

博雷利说，“前面还有很多工作要做：修复信任，与美国和其他国家合作，大力实施我们自己的印太战略。并确保在获得国防能力方面取得真正的进展，我们需要承担更多的责任。”他强调，“我一直认为，一个有军事能力和战略意识的欧盟符合美国和北约的利益。特别是在欧盟周边地区，现在和将来都会出现美国和北约不想参与的情况，欧洲必须能够独立行动。这也是我们致力于战略指南针的原因之一，以阐述我们的共同雄心。我们需要的是关于能力的具体行动，以及加强我们在需要时使用这些能力的意愿。”

博雷利说，“总的来说，我在离开纽约时感到，我们与欧盟两位主席一起，成功地使欧洲在国际事务和发展全球结构以建设一个更美好的世界方面发出了声音。作为多边主义的坚定捍卫者，并与我们的盟友和伙伴合作。”他说，“在伊朗、阿富汗、利比亚和其他许多问题上，仍有广泛的需求和迫切的需要，需要欧洲大声疾呼，用我们拥有的工具和杠杆形式支持其立场。”

博雷利说，“在这方面，重要的是，我们克服了欧盟和我们的盟友之间的‘奥库斯’裂痕。现在，要把磋商的承诺转化为具体的成果，在印度-太平洋和其他地区，应对全球挑战，为塑造符合我们利益和价值观的世界做出贡献，前面还有艰苦的工作。”